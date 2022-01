Kareš na obrazovke Oktagonu? Najsladšie peniaze, žartuje Novotný (Týždeň V klietke)

V Oktagone s takým tetovaním nemá byť nikto ani odfotený, nie to ešte, aby u nás štartoval,“ oznámila organizácia Oktagon MMA.

„Radka Roušala sťahujeme z turnaja. O tom, aké má tetovanie, sme nevedeli. Po zistení, čo si nechal, podľa jeho slov urobiť v mladosti z hlúposti, sme sa rozhodli, že to pre nás v tejto chvíli nie je dosť a na turnaji nenastúpi.

„Ivan je zranený a ja chcem byť šampión. Viem, že o mne hovoril Paulus a chcem tak ukázať, že nie je môj level. Dajte mi najprv toho kuchára z Lidlu a potom pošlem Bukiho do dôchodku. Nastolím novú generáciu na čele so mnou,“ odkázal.

Výzvy adresoval do trnavského Spartakus Fight Gymu. Tichota chce najskôr poraziť slovenský talent, Romana Paulusa. Potom už si chce vyšliapnuť na Ivana Buchingera.

Galavečer sa vysielal cez platený prenos, lenže viacerí diváci mali po zakúpení prenosu výrazné problémy so sledovaním. Organizátori sa ich snažili vyriešiť s dodávateľom a počas turnaja navýšili kapacitu.

V ringu sa predstavili známi raperi, ale aj profesionálni MMA zápasníci. Spomínaní Boráros a Rytmus, no tiež Attila Végh, Pirát Krištofič, Čis T alebo Flexking.

Internetová celebrita dáva na začiatku nového roku Whiteovi exkluzívnu ponuku, ktorou by sa chcel zavďačiť najmä bojovníkom zmiešaných bojových umení zápasiacich v UFC.

Kalamov vyniká na zemi a celkovo má úctyhodnú bilanciu 13-3. „Súper je dobrý zápasník, má výbornú zem. Konečne si môžem vyskúšať v zápase to, na čom tak tvrdo makám a verím, že sa progres ukáže,“ uviedol Deák.

Do akcie sa vráti tiež Slovák Tomáš Deák. Deáka na turnaji ACA 135 preverí Čečenec Murad Kalamov.

Symbolom XFN bol promotér tejto organizácie, český reprezentant v kickboxe Petr Kareš. Aj on sa spolu s XFN viac-menej stiahol zo scény, hoci sa predstavil v zápase podľa pravidiel lethwei proti Pirátovi Krištofičovi. Odvtedy o ňom vlastne nebolo počuť.

Všetko vyššie vymenované by chcel zaviesť už od marca tohto roku. Ak by s ponukou dlhoročný prezident UFC súhlasil, Paul bude ochotný skonči s boxom nadobro a podpísať jednozápasovú zmluvu s americkou ligou kvôli stretu s bývalým titulovým vyzývateľom Jorgem Masvidalom.

Na konci zimy však čaká Kareša návrat do zápasového kolotoča. 17. marca bude bojovať na podujatí Heroes Gate, kde bude jeho súperom Petr Vondráček. Protivníci sa nemajú príliš v láske, no to je samostatná kapitola.

Na začiatok vyznieva veľmi zaujímavo, ba azda priam bizarne iná skutočnosť.

Turnaj Heroes Gate sa bude vysielať na platforme Oktagon.TV, čo znamená, že organizácia Oktagon MMA bude aj na svojich stránkach promovať zápas Petra Kareša.

„Ani neviete, ako sa teším," reagoval so smiechom promotér Oktagonu Ondřej Novotný. „Pozrite, poviem to takto. S úsmevom na perách budem promovať duel Kareš-Vondráček a budú to tie najsladšie peniaze, ktoré kedy prídu na účet Oktagonu," uzavrel.

UFC s česko-slovenskou účasťou

Uplynuli dva týždne od posledného turnaja UFC v roku 2021. Nadišiel čas rekapitulovať.

Ako sa vedenie UFC popasovalo s ďalším rokom boja s celosvetovou pandémiou?

Hoci by sa to na prvý pohľad nemuselo zdať, v uplynulých dvanástich mesiacoch sme boli v americkej organizácii svedkami najväčšieho počtu turnajov od roku 2014.