Skončí s boxom? Youtuber Paul dal prezidentovi UFC ponuku, ten okamžite zareagoval

Skončí s boxom, ak White splní jasne dané podmienky

Všetko vyššie vymenované by chcel zaviesť už od marca tohto roku. Ak by s ponukou dlhoročný prezident UFC súhlasil, Paul bude ochotný skonči s boxom nadobro a podpísať jednozápasovú zmluvu s americkou ligou kvôli stretu s bývalým titulovým vyzývateľom Jorgem Masvidalom.

„Nikdy si nezareagoval na moju ponuku, a to si verejne prehlásil, že ja beriem kokaín, čo nie je pravda. Takže som ti povedal, že ma môžeš podľa ľubovôle testovať najbližších desať rokoch, ak ja budem mať rovnakú možnosť náhodného testu u teba na steroidy. A to, čo si napísal dnes? Neexistuje človek, ktorý si myslí, že je to z tvojej hlavy. Na to si príliš hlúpy.

Ak si myslíš, že vieš robiť veci lepšie ako ja, a že to robím nesprávne, tak choď a založ si svoj vlastný biznis. Je to jednoduché. Čo by si ale v skutočnosti mal robiť, je sústrediť sa na seba.

Vyzývaš Jorgeho Masvidala, ale nedokážeš predávať pay-per view. V podstate to robíš len preto, lebo on je magnet na pay-per view. Nate Diaz, Conor McGregor, Mike Tyson, to sú všetky hviezdy, ale ty nie. Nedokážeš predávať pay-per view prenosy. Tak o čom sa tu bavíme? Pozri, som pripravený na testy, kokaín neberiem. Čo ty a steroidy? Poďme na to Jake,“ odpovedal White.