Návrat superhviezdy MMA. Conor McGregor spoznal termín aj meno elitného súpera

Dlhé špekulácie a nekonečné čakanie fanúšikov zmiešaných bojových umení sú definitívne na konci.
Írska megahviezda Conor McGregor sa po päťročnej pauze oficiálne vracia do klietky UFC, pričom v ostro sledovanej odvete v Las Vegas vyzve Maxa Hollowaya.
Stane sa tak 11. júla 2026 na jubilejnom turnaji UFC 329 v Las Vegas, ktorý bude vrcholom tradičného International Fight Weeku.
Írsky bojovník naposledy zápasil v júli 2021, kedy v súboji s Dustinom Poirierom utrpel hororovo vyzerajúcu zlomeninu nohy.
Hoci sa pôvodne očakával jeho návrat v dueli proti Michaelovi Chandlerovi, vedenie UFC mu nakoniec pripravilo súboj s bývalým šampiónom.
McGregor sa po takmer trinástich rokoch postaví do odvety proti Maxovi Hollowayovi, ktorého v roku 2013 dokázal poraziť na body.
Holloway medzičasom dozrel na absolútnu legendu organizácie, šampióna a držiteľa unikátneho opasku BMF a pre uzdraveného McGregora bude predstavovať ťažkú kariérnu skúšku.