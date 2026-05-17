Návrat superhviezdy MMA. Conor McGregor spoznal termín aj meno elitného súpera

    Conor McGregor po knokautovej výhre nad Chadom Mendesom. (Zdroj: USA Today Sports, Autor: Joe Camporeale)
    Sportnet|17. máj 2026 o 12:30
    Šéf UFC Dana White oficiálne potvrdil, že najväčší magnet v histórii tohto športu, Conor McGregor, znova navlečie rukavice.

    Dlhé špekulácie a nekonečné čakanie fanúšikov zmiešaných bojových umení sú definitívne na konci. 

    Írska megahviezda Conor McGregor sa po päťročnej pauze oficiálne vracia do klietky UFC, pričom v ostro sledovanej odvete v Las Vegas vyzve Maxa Hollowaya.

    Stane sa tak 11. júla 2026 na jubilejnom turnaji UFC 329 v Las Vegas, ktorý bude vrcholom tradičného International Fight Weeku.

    Írsky bojovník naposledy zápasil v júli 2021, kedy v súboji s Dustinom Poirierom utrpel hororovo vyzerajúcu zlomeninu nohy.

    Hoci sa pôvodne očakával jeho návrat v dueli proti Michaelovi Chandlerovi, vedenie UFC mu nakoniec pripravilo súboj s bývalým šampiónom.

    McGregor sa po takmer trinástich rokoch postaví do odvety proti Maxovi Hollowayovi, ktorého v roku 2013 dokázal poraziť na body.

    Holloway medzičasom dozrel na absolútnu legendu organizácie, šampióna a držiteľa unikátneho opasku BMF a pre uzdraveného McGregora bude predstavovať ťažkú kariérnu skúšku.

