Neporazená šampiónka Szabová úprimne: Zaujíma ma, kde sú moje limity

Slovenská hviezda MMA LUCIA SZABOVÁ prepísala v Liberci históriu organizácie OKTAGON, keď sa stala prvou ženskou dvojnásobnou šampiónkou.
Neporazená bojovníčka s bilanciou 11-0 otvorene prehovorila o začiatkoch, materstve, historickom titule aj možnom veľkom zápase s Luciou Pudilovou.
Po dominantnom víťazstve nad Brazílčankou Leidiane Fernandes získala aj titul v mušej váhe a okamžite si vypýtala ďalšiu veľkú výzvu.
V rozhovore prezradila, prečo bola práve táto výhra emocionálne výnimočná, čo jej dalo materstvo aj prečo miluje turnaje na pražskej Štvanici.
Lucia, keď sa vrátime na úplný začiatok vašej športovej cesty, čo bol ten moment, keď ste si uvedomili, že sa chcete naplno venovať bojovým športom?
Myslím si, že to uvedomenie prišlo niekedy okolo devätnásteho roku. Už asi rok som trénovala a ten šport ma úplne pohltil. Vtedy som si uvedomila, že by som sa tým chcela živiť, pretože ma to extrémne napĺňalo.
Nevedela som si predstaviť inú prácu. Všetko ostatné mi prišlo príliš všedné a stereotypné. Takže asi okolo veku 19 až 20 rokov som cítila, že toto je moja cesta.
Váš štýl je dlhodobo postavený na boji v postoji, čo ste potvrdili aj úspechmi v thajskom boxe. Bolo pre vás náročné prejsť do MMA alebo ste verili, že aj vďaka skorším základom z džuda to bude pre vás to pravé?
Nemyslím si, že to bolo náročné, skôr to bolo prirodzené. Samozrejme, mala som aj veľa zlozvykov, ktoré bolo treba odstrániť. V MMA sa nemôžete otáčať chrbtom alebo ísť do korytnačky tak, ako to človek robí v džude.
Na druhej strane tam bolo oveľa viac esenciálnych pohybov, ktoré som už mala v sebe. Napríklad armbar – to sú tisícky opakovaní, ktoré mám úplne zautomatizované.
Mne bol kontakt na zemi a telo na telo vždy prirodzený. Dovolím si povedať, že sa tam cítim komfortnejšie ako v postoji, minimálne na tréningu určite.
Po pauze spojenej s materstvom ste sa vrátili vo výbornej forme. Cítite aj vy sama, že vám materstvo prinieslo inú mentálnu odolnosť?
Myslím si, že celkovo človek, keď starne, dospieva a zreje, je emocionálne stabilnejší, vyrovnanejší a má viac skúseností. Je uvoľnenejší.
Ja som porodila, keď som mala 24 rokov, a musím povedať, že to bola extrémna príležitosť pozrieť sa hlbšie do seba. Dieťa je obrovská skúška a zároveň veľké zrkadlo. Presne mi ukázalo moje slabé miesta. Bola to obrovská príležitosť stať sa lepším človekom a lepšou verziou samej seba.
V Liberci ste sa stali prvou ženskou dvojnásobnou šampiónkou OKTAGONu. Má pre vás väčšiu hodnotu bantamový titul alebo ten najnovší v mušej váhe?
Musím povedať, že silnejšiu emóciu som mala z titulu v mušej váhe. Myslím si, že to bolo spojené aj s tým chudnutím a celým vypätím pred zápasom, pretože to bolo naozaj náročné po mentálnej stránke.
Nechcem povedať, že to má pre mňa väčšiu váhu. Oba tituly majú rovnakú hodnotu. Ale tá emócia z toho bola veľmi hlboká. Naozaj veľmi hlboká.
Zápas s Leidiane Fernandes ste ukončili v treťom kole. Bol plán od začiatku súperku postupne zlomiť, alebo ste jednoducho vycítili šancu na finiš?
Ja do zápasu nejdem s presným plánom alebo stratégiou v hlave. Samozrejme, snažím sa reagovať na to, čo sa deje, a ísť naozaj pocitovo.
V každej sekunde zápasu chcem byť tu a teraz. Myslím si, že práve preto dokážem dobre reagovať na súperku a zároveň prežiť aj tú bitku.
Nerozmýšľam nad tým, čo bolo, či som spravila chybu, ani nad tým, čo bude o tri minúty. Jednoducho som cítila, že jej odchádza fyzická sila aj kondícia a povedala som si: teraz alebo nikdy.
Hneď po zápase ste si v klietke vypýtali Luciu Pudilovú. Ona vašu výzvu prijala a zároveň povedala, že by ste v tomto zápase boli favoritkou. Beriete to ako prejav rešpektu, alebo skôr ako súčasť predzápasovej psychológie?
Je to v podstate fakt. Myslím si, že na Tipsporte budem určite favorit a som s tým už nejako stotožnená.
Ale určite ju netreba podceňovať. Je to ťažká súperka a predsa len ju ešte nikto neukončil. Takže netreba to brať na ľahkú váhu. A čo hovorí ona, nie je pre mňa úplne dôležité.
V čom vidíte Pudilovej najsilnejšie stránky? Môže vás v niečom ohroziť?
Samozrejme, každý súper ma môže ohroziť. Vždy hovorím, že v zápase je to fifty-fifty, pretože je to boj a môže sa tam stať naozaj čokoľvek nečakané.
Samozrejme, aj Lucia ma môže ohroziť, ale ja si to nejako nepripúšťam a nedávam si to zbytočne do hlavy. Skôr si uvedomujem, že v tomto športe sa môže stať hocičo a je potrebné byť pripravená na všetko.
Jej najsilnejšou stránkou je podľa mňa najmä box. Má veľmi nepríjemný postoj a celkovo štýl boja. Je v takom predklone, ruky drží a naťahuje veľmi dopredu, čo je nepríjemné na čítanie aj na reakcie.
Vie sa dostať do takého „zombie módu“, keď ide stále dopredu, aj cez údery, a je veľmi ťažké ju zastaviť alebo ukončiť pred limitom. Práve tým je nebezpečná.
OKTAGON bude v auguste oslavovať desať rokov návratom na Štvanicu. Je vaším cieľom nastúpiť práve tam?
Chcem povedať len jedno – Štvanica je môj najobľúbenejší turnaj. Milujem zápasy na Štvanici.
Milujem open air, celú tú atmosféru a milujem OKTAGON, takže uvidíme.
Ste stále neporazená, máte bilanciu 11–0, dva tituly a rešpekt celej scény. Čo vás poháňa najviac?
Ďakujem za uznanie. Musím povedať, že je pre mňa stále veľmi ťažké to celé prijať – prijať ten fakt, že sa mi to naozaj podarilo a že to tak je. Nie je úplne jednoduché si to v hlave pripustiť a stotožniť sa s tým, pretože človek je často nastavený skôr na ďalšiu prácu než na to, aby sa zastavil a uvedomil si, čo už dosiahol.
Najviac ma však poháňa zistenie toho, kde sú moje hranice, kde sú moje limity a kde je môj strop. Práve to ma na MMA najviac baví – objavovať, zisťovať, byť zvedavá, učiť sa nové veci, robiť aj chyby a posúvať sa ďalej. Baví ma ten proces, nielen samotný výsledok.
Zároveň je pre mňa veľmi dôležité mať pri sebe ľudí, s ktorými ma to baví a s ktorými trávim ten čas. Navzájom sa inšpirujeme, posúvame a pomáhame si.
Mám okolo seba vybudovanú silnú komunitu veľmi inšpiratívnych a súdržných ľudí, s ktorými sa cítim dobre a s ktorými máme spoločný cieľ. Aj to je obrovská motivácia, pretože na konci dňa je to vždy najmä o ľuďoch, o vzťahoch – a všetko ostatné je už len bonus.