Sen sa stáva realitou: Vlasto Čepo mieri do UFC, v Belehrade ho čaká skúsený Američan

Slovenská scéna zmiešaných bojových umení oslavuje historický míľnik. Jeden z najatraktívnejších a najpopulárnejších domácich bojovníkov nasleduje kroky Ľudovíta Kleina a stáva sa ďalším Slovákom v elitnej lige.
Špekulácie, ktoré v komunite rezonovali uplynulé týždne, definitívne potvrdil pohľad do oficiálneho systému organizácie. V ňom už svieti novovytvorený Čepov profil s aktívnym statusom.
Veľký podiel na dotiahnutí tohto životného prestupu má popredná americká zastupiteľská stajňa Iridium Sports Agency, s ktorou Čepo nedávno spojil sily s jasným cieľom – otvoriť si dvere do zámoria.
Preverí ho veterán z The Ultimate Fightera
Matchmakeri UFC prichystali slovenskému reprezentantovi na úvod poriadne ostrú skúšku. V strednej váhe sa mu 1. augusta 2026 na historicky prvom turnaji v srbskom Belehrade postaví do cesty Američan Gilbert Urbina.
Urbina disponuje profesionálnou bilanciou 7 výhier a 4 prehier. Pre zámorských fanúšikov nejde o žiadnu neznámu tvár. Do povedomia verejnosti sa zapísal najmä vďaka účinkovaniu v populárnej reality šou The Ultimate Fighter.
Hoci Urbina strieda svetlé momenty s tvrdými pádmi, netreba ho podceňovať. Vo svojej kariére dokázal pred limitom ukončiť Oriona Cosceho, ktorého zložil nekompromisným kopom na rebrá.
Na druhej strane, v uplynulých dueloch ťahal za kratší koniec povrazu, keď inkasoval prehry pred časovým limitom od mien ako Bryan Battle, Charles Radtke či Uroš Medić.
Pre oboch bojovníkov tak pôjde o existenčný duel – Američan nutne potrebuje preťať šnúru nezdarov, kým Čepo chce okamžite šokovať svetovú elitu.
Atraktívny štýl, ktorý si pýta pozornosť
Práve nekompromisný štýl boja je devízou, na ktorú matchmakeri americkej organizácie počúvajú.
Rodák zo Srbska s hlbokými koreňmi na Balkáne je povestný svojím prístupom „všetko alebo nič“. Jeho zápasy v postoji sú divácky nesmierne atraktívne, sprevádzané tvrdými prestrelkami, kde len málokedy rozhodujú bodoví arbitri.
Hoci Čepo v minulosti občas doplácal na defenzívny wrestling a boj na zemi, dlhodobo na týchto aspektoch pracuje v elitnom prostredí trnavského Spartakus Fight Gym a chorvátskeho American Top Team Zagreb.
Turnaj na domácej srbskej pôde bude zaiste pre neho obrovskou hnacou motorovou silou.
Novotný: Nikdy to nebolo bližšie než teraz
K vtedy ešte nepotvrdenému prestupu sa včera vo svojom pravidelnom vysielaní MMA Letem Světem vyjadril aj spolumajiteľ a promotér organizácie Oktagon MMA Ondřej Novotný.
Šéf domácej organizácie priznal, že o zákulisných ťahoch vedel a Čepovi v kariérnom posune brániť nebude.
„Či Vlasto Čepo nastúpi do UFC? Ja vážne neviem. Samozrejme mu prajeme, aby si splnil sen, čo prajeme každému.
Nikdy to teoreticky nebude bližšie ako teraz. Viem, že to Vlastovi bolo ľuďmi, ktorí mali prst na spúšti toho, že sa ten turnaj do Belehradu kúpi, nejakým spôsobom prisľúbené.
Viem, že Vlasto si svojimi vlastnými silami získal konexie v matchmakingu UFC. Držme mu palce.“
Slovenská scéna tak bude začiatkom augusta upierať zrak do vypredanej Belehradskej arény. Čepo dostáva príležitosť, na ktorú drel celú svoju doterajšiu kariéru.