VIDEO: Gratulovali mu aj súperi. Na dedine strelil exportný gól

„Škoda, že môj zásah nemal víťaznú príchuť. Alebo neznamenal aspoň bod. Napriek tomu však na neho nezabudnem. Bol to jeden z najkrajších gólov kariéry. Ak nie najkrajší,“ dodal.

„Poznám tú anketu. Rád ju sledujem. Nestrelil som extra pekné góly, preto som nemyslel, že sa tam dostanem. Veľmi ma to potešilo,“ pre Sportnet povedal Tomáš Gallik z TJ Družstevník Blatnica.

Z podobných pozícií strieľa aj v tréningovom procese. Preto si veril.

„Potiahol som si loptu do voľného priestoru a nemal som inú možnosť, ako to vyskúšať. Som hrdý, že to tam padlo.

Hneď po zápase ma ľudia zastavovali a chválili. Dokonca mi gratulovali aj hráči súpera. Bol to dobrý pocit,“ prezradil Gallik.

Blatnica je aktuálne na šiestom mieste šiestej ligy skupina B SsFZ.

„Ideme od zápasu k zápasu a chceme sa udržať v hornej polovici tabuľky,“ dodal muž, ktorý hrá futbal pre zábavu.

VIDEO: Gól Tomáš Gallika