VIDEO: Zákrok na kriminál? Derby na Orave vyvolalo vášne

V 32. minúte to bolo 2:0, z penalty zvyšoval Martin Bednár.

Tvrdošín chcel túto sériu prerušiť. Do vedenia však išli domáci, keď sa už v 7. minúte presadil presnou ľavačkou Patrik Jagnešák.

Machunka: Je to výsmech

Po tomto momente sa začali diať veci. V 85. minúte sa na domácu bránu rútil Japonec Ryoudai Ishimaru, no zastavil ho domáci brankár. Podľa záznamu to vyzerá, že ho kopol do hlavy.

Hlavný rozhodca Ľubomír Belko sa však rozhodol inak a po dohode s postranným odpískal faul útočiaceho hráča.

„Toto je výsmech. Bol to zákrok na kriminál, no rozhodca odpíska faul na brankára? To je choré!“ Sportnet kontaktoval nahnevaný prezident ŠK Tvrdošín Peter Machunka.

„Situácia bola zrejme vonku, preto sa o penaltu nejednalo. No červená pre brankára bola jasná,“ dodal.

VIDEO: Sporný moment v zápase Zubrohlava - Tvrdošín