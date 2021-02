Ráno sa Vlhová smiala. Deviate miesto je nič, hovorila po pretekoch

"Hodnotím to dobre, ale zase nie úplne najlepšie. Neurobila som veľké chyby, ale mohla som ísť rýchlejšie. Sneh bol mäkší, trochu som sa tam trápila," povedala po pretekoch 25-ročná Slovenka.

"Ráno som sa smiala, že do tretice to hádam vyjde. Trochu nám to zmenilo plány, ale každý mal rovnaké podmienky, museli sme sa s tým vyrovnať a teším sa, že mám za sebou prvé preteky," hovorila slovenská lyžiarka.

"V super-G som bola v posledných pretekoch druhá, ale musíme byť realisti, nečakala som, že budem na pódiu v každých pretekoch. Deviate miesto na majstrovstvách sveta je nič, tu sa berú len medaily," dodala.

Švajčiarka sa dočkala

Zlato získala najväčšia favoritka Lara Gutová-Behramiová. Švajčiarka vyhrala posledné štyri super-G v rámci seriálu Svetového pohára.