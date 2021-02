Názor experta: Vlhová urobila chybu tam, kde Shiffrinová

Zatočené a technické super-G jej celkom vyhovovalo. Začiatok mala famózny, pustila lyže a išla výborne. Dodržala všetko, čo mala. V druhej polovici trate sa už netriafala do stopy a nemala dobrú líniu. Potom naberala stratu až do cieľa.

Petru rozhodilo na jednej vlne, kde ju otvorilo, nabrala veľa vzduchu a už nešla stopu, ktorú by potrebovala. Víťazka Lara Gutová-Behramiová dokázala dlhšie udržať zjazdový postoj, vďaka čomu mala menší odpor vzduchu. To bol vizuálne najväčší rozdiel.

Aký vplyv na Vlhovej výkon mohlo mať to, že kopec v Cortine nepozná a súťažila na ňom prvýkrát?

Pretekárky v kĺzavých disciplínach sú každý rok lepšie. A to aj vďaka tomu, že spoznávajú jednotlivé zjazdovky. Petra tu súťažila prvýkrát, ale strata 90 stotín sekundy na takejto dlhej trati nie je vôbec zlé vysvedčenie.

Štartové číslo 15 jej skôr pomohlo alebo uškodilo?

Ideálne by bolo trochu nižšie číslo. Tým, že v Cortine napadlo veľa nového snehu, trať síce bola ľadová, ale robili sa tam ryhy. Čím väčšie číslo, tým viac bolo na trati nerovností. Keby išla Peťa s desiatkou, mala by to jednoduchšie. Vtedy bola trať kompaktnejšia.

Ako hodnotíte jej deviate miesto?

Nie je určite sklamaním. Môže to byť sklamanie len pre Petru, keďže povedala, že na šampionáte sa rátajú len medaily. Odstup 90 stotín sekundy nie je veľký tým, že je nováčikom na tejto trati a relatívnym nováčikom v kĺzavých disciplínach. Veď pred dvoma rokmi sa zameriavala len na slalomy a obrovské slalomy.