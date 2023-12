VIDEO: Vlhová si polepšila. Tréner však naznačil, že nebola úplne fit

LIENZ. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila piate miesto v piatkovom slalome v rámci Svetového pohára v rakúskom stredisku Lienz.

V porovnaní s prvým kolom si tak polepšila o päť priečok, keď predstihla napríklad aj Saru Hectorovú či Katharinu Liensbergerovú.

"Nemáme veľmi čo povedať, Petra nemá momentálne zrovna najlepšie dni. Treba to akceptovať, niekedy sa to stáva a nemáme na to odpoveď.