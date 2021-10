Strelec sa chytal za hlavu, neveril. Komárno dalo gól zo 60 metrov

Podobný gól v živote nedal. Čakal, že brankár loptu bez problémov chytí do rúk. Tak, ako sa to končí vo veľkej väčšine prípadov.

„Krásne je, že sme vyhrali. Som rád, že som gólom pomohol tímu k trom bodom,“ vravel spokojne.

Druhý zásah Komárna zaznamenal v 83. minúte Kristóf Domonkos. Vďaka výhre 2:0 je KFC aktuálne na druhom mieste druhej ligy.

„Nepozeráme sa na tabuľku. Ideme od zápasu k zápasu a každý súboj chceme vyhrať. Na konci sezóny uvidíme, na aký výsledok to bude stačiť. Dúfam, že skončíme do tretieho miesta. I keď najlepšie by bolo postúpiť do Fortuna ligy,“ uzavrel futbalista KFC Komárno Péter Varga.