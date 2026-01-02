VIDEO: Van der Poela nespomalilo ani husté sneženie. Zvíťazil aj napriek pádu

Sedemnásobný majster sveta Mathieu van der Poel ovládol aj ôsmy cyklokros v sezóne, v ktorom štartoval.
Preteky v belgickom Mole vyhral už piatykrát.
V drsných podmienkach za hustého sneženia holandský univerzál zvíťazil s náskokom jednej minúty a 23 sekúnd pred Belgičanom Toonom Aertsom.
Van der Poel sa na náročnej trati súperom vzdialil a išiel si sólopreteky. Vo štvrtom kole však spadol a dostihol ho jeho veľký rival v teréne aj na ceste Wout van Aert.
Taktiež Belgičan však skončil na zemi vo chvíli, keď išiel zavesený za Van der Poelom. Po páde so zakrvaveným kolenom odstúpil.
Trojnásobný majster sveta nedokončil preteky medzi elitou prvýkrát v kariére.
"Vyzeral naozaj dobre. Ťažko povedať, či by sa ma udržal, to sa už nikdy nedozvieme," povedal Van der Poel. "Bola hrozná zima," konštatoval svetový šampión v cestnom závode z roku 2023.