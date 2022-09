VIDEO: Z tribúny mu kričali, aby nestrieľal. Bol z toho fantastický gól

JAKUB. Keď nevieš čo s loptou, vystreľ. Toho sa držal Robert Kútik z TJ ŠK Sokol Jakub, ktorý zaznamenal exportný gól.

V zápase šiestej ligy proti Hrochoti ním upravoval na 2:0.

„Lopta sa odrazila ku mne, periférne som sledoval, kde sú obrancovia súpera. Z tribúny mi kričali, aby som nestrieľal. No ja som to skúsil. Strela mi sadla a padlo to tam,“ tešil sa kanonier TJ ŠK Sokol Jakub Robert Kútik.

Gól ako z Premier League

Spoluhráči a fanúšikovia ho po zápase zastavovali. Chválili ho za pekný zásah.