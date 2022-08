VIDEO: Dedinský Ibrahimovič. V siedmej lige vystrúhal parádne nožničky

HÔRKA. Kopali roh. Nestál najlepšie, preto sa pokúsil o akrobatické zakončenie. Vyšlo to.

Marek Danišovský strelil v zápase siedmej ligy Podtatranského futbalového zväzu medzi OFK Toporec a TJ Baník Hôrka krásny gól.

„Snažil som sa nabehnúť na prednú tyč, no lopta letela za moju úroveň. Rozhodol som sa tak pre nožničky. A našťastie som loptu trafil,“ opísal Marek Danišovský z TJ Baník Hôrka.

Prvý gól nožničkami

Bol to jeho prvý gól nožničkami v kariére. „Pokúšal som sa viackrát, no nikdy to nesadlo. Vždy som mal rád Zlatana Ibrahimoviča, takže akrobatické zakončenia mám natrénované,“ dodal s úsmevom 25-ročný futbalista.