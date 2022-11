Cristiano Ronaldo ostal v šoku. Krajan z ManUnited ho takmer odignoroval

Do tímu však neprichádza v ideálnom rozpoložení. V Manchester United nemá dobré vzťahy s novým trénerom Erikom ten Hagom a nie je stotožnený so situáciou v klube.

Päťnásobný víťaz Zlatej lopty sa už pred sezónou snažil o prestup do iného tímu, ktorý hrá aj prestížnu Ligu majstrov. Vedenie anglického klubu však o odchode svojej najväčšej hviezdy nechcelo ani počuť.

Zahraničné médiá si všimli, že konflikt medzi Portugalčanmi nevyhasol ani príchodom na ihrisko. Bruno sa na svojho hviezdneho spoluhráča údajne počas celého tréningu ani len nepozrel.

Cristiano Ronaldo sa skúšal kontaktovať aj s Joaom Cancelom, no ani hráč z konkurenčného Manchester City nechcel komunikovať za chrbtami svojich spoluhráčov.

„Sme na to zvyknutí. Nie je to prvýkrát, čo prišiel do reprezentácie po problémoch v klube. Výhodou je, že keď hráme za Portugalsko, neriešime nič iné, všetko ide bokom,“ vyjadril sa za kabínu pre agentúru DPA Joao Mário.

VIDEO: Cristiano Ronaldo a Bruno Fernandes na tréningu