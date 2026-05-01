ONLINE: MŠK Žilina - FC Košice dnes, Slovnaft Cup LIVE (finále)

Futbalisti MŠK Žilina a FC Košice hrajú dnes finálový zápas slovenského pohára - Slovnaft Cupu. Duel sa začína o 16.00 h na štadióne v Žiline.
Domáci tím sa prebojoval do finále po vyradení Podbrezovej v semifinále po výsledkoch 2:0 a 1:1.
Kde sledovať Slovnaft Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Košičania vyradili v predposlednej fáze turnaja Prešov, keď vo východniarskom derby po remízach 2:2 a 1:1 rozhodovalo až predĺženie.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
Slovenský pohár - Slovnaft cup Finále 2025/2026
01.05.2026 o 16:00
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Prehľad
Rozhodca: Kráľovič – Štrbo, Zemko.
Prenos
Príjemný sviatočný deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu zo zápasu finálne Slovnaft Cupu, v ktorom futbalisti MŠK Žilina na domácom štadióne privítajú hráčov FC Košice. Zápas sa začína o 16:00, poďme si ešte predtým v krátkosti predstaviť oba tímy.
Žilina veľmi túžila postúpiť do finále, keďže sa hrá na jej štadióne. Posledným súperom, ktorý stál MŠK v ceste bola Pobrezová, ktorú hráči MŠK vyradili v dvojzápase po výsledkoch 2:0 a 1:1.
Cesta MŠK do finále:
FK Železiarne Podbrezová – MŠK Žilina 1:1
MŠK Žilina – FK Železiarne Podbrezová 2:0
MŠK Žilina – AS Trenčín 3:0
MŠK Žilina – MFK Skalica 3:1
MŠK Senec – MŠK Žilina 0:1
Košiciam v ceste do finále stál v dvojzápase rival FC Tatran Prešov. Hráči z metropoly východu postúpili v derby zápasoch po výsledkoch 2:1 a 2:2.
Cesta Košíc do finále:
FC Košice – FC Tatran Prešov 2:1
FC Tatran Prešov – FC Košice 2:2
FC Košice – DAC D. Streda 4:0
MFK Ružomberok – FC Košice 2:4
ViOn Zlaté Moravce – FC Košice 2:4
Veľké finále sa pod Dubňom začína o 16:00, očakávame solídnu divácku návštevu, verme, že budeme spoločne sledovať aj výborný futbal.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.