Majstrovstvá sveta vo futbale a ich história (MS vo futbale)

Rusko vyhralo už prvé kolo hlasovania, no nemalo dostatočný počet hlasov na celkový triumf. Šlo sa do druhého kola, v ktorom už chýbalo Anglicko. Z 22 možných hlasov dostalo v úvodnom kole iba dva.

Spomínané krajiny súperili o to, kto usporiada MS vo futbale 2018.

Hoci bol futbal súčasťou olympijských hier už od roku 1900, Medzinárodnej futbalovej federácii, teda FIFA, to nestačilo. Na olympijskom turnaji sa totiž predstavovali iba amatéri a neodrážal skutočnú silu jednotlivých tímov.

Prvýkrát v histórii zamieria MS vo futbale do arabského sveta. Hostiť ich bude Katar. Čo všetko priniesla história majstrovstiev sveta vo futbale ?

Trinásť účastníkov bolo rozdelených do štyroch skupín, z ktorých iba víťazi postupovali do semifinále.

Šampionáty od roku 1954 do roku 1970 mali konečne jednotný formát.

Po dvanásťročnej pauze hostila turnaj Brazília. Opäť sa hralo odlišným systémom, keď jediný raz v histórii najlepšie štyri tímy nešli do semifinále, ale vytvorili tzv. finálovú skupinu, v ktorej hrali medzi sebou.

Záverečného turnaja sa zúčastňovalo šestnásť tímov rozdelených do štyroch skupín, z ktorej dva najlepšie tímy postupovali do štvrťfinále.

Zaujímavosťou je, že až v roku 1970 mohli tímy po prvýkrát striedať, a taktiež sa po prvý raz objavili žlté a červené karty.

V rokoch 1974 a 1978 mali MS iný formát, omnoho zložitejší. Stále platilo, že šestnásť tímov bolo rozdelených do štyroch skupín. Najlepších osem tímov však nešlo do štvrťfinále, ale rozdelili sa do dvoch štvorčlenných skupín. Ich víťazi si zahrali vo finále, druhé tímy v týchto skupinách hrali o bronz.

Netrvalo však dlho a opäť prišlo k zmene. Od roku 1982 do roku 1994 hralo na záverečnom turnaji 24 tímov. Formát sa však líšil.

V roku 1982 boli tímy rozdelené do šiestich skupín. Z každej skupiny postúpili ďalej dve najlepšie mužstvá, ktoré boli rozdelené do štyroch trojčlenných skupín. Ich víťazi sa potom stretli v semifinále.