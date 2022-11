VIDEO: Brutálny zákrok v zápase dorastu. Brankár utrpel otras mozgu

Zápas sa hral v Dolnej Ždani, kde bol premočený terén. Aj to zohralo rolu na tvrdom zákroku.

„Bol to smolný stret, bohužiaľ. Nikto to nečakal a veľmi ma to mrzí. Bol som blízko brankára, keď lopta došla k nemu. Chcel som len loptu dokopnúť do bránky, ako by rozmýšľal každý hráč v mojom prípade. No brankár bol už na zemi a šiel ju chytiť. Tým pádom, že ju nechytil, lopta odskočila ďalej a omylom som trafil brankára,“ opisoval futbalista FC Košice Ľubomír Žinčák, ktorý zranenie brankára ľutuje.

„V tom momente som zostal v šoku. Je mi to stále veľmi ľúto. S daným hráčom som si písal, ospravedlnil som sa mu a on to prijal. I keď to nebolo schválne, stále ma to strašne mrzí a budem veľmi rád, ak sa čoskoro z toho dostane,“ dodal.