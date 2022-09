Je dvojnásobným víťazom. Artim opäť kandiduje v súťaži Gól roka

„Strieľal som bez prípravy. Lopta mi sadla veľmi dobre, no za skvelú prihrávku chcem poďakovať spoluhráčovi. Vravel som si, že to treba skúsiť. Padlo to a som za to rád,“ uviedol Branislav Artim zo Slávie TU Košice.

Artim parádnym presným zásahom vyrovnával na 1:1. V zápase strelil aj ďalší gól, no Košičania po remíze 3:3 nakoniec prehrali na pokutové kopy. A z pohára vypadli.

Futbalista košickej Slávie kandiduje v súťaži o Gól roka po tretíkrát v rade. Ak by sa mu podarilo dosiahnuť zlatý hetrik, bolo by to pre neho niečo výnimočné.

„Znie to úžasne a určite to chcem dosiahnuť. Zdá sa mi to však až neuveriteľné. Uvidíme, ako to dopadne. Rozhodne sa v ankete,“ dodal.