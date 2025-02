Gajanovú potešilo druhé miesto v ankete Športovec roka: Nečakalo som to

"Túto anketu som sledovala už od mládežníckych kategórií, keď som začínala so športom a želala som si, aby som tu raz mohla stáť. To, že som sa sem tento rok dostala je pre mňa naozaj veľká vec a veľmi sa z toho teším. Nečakala som, že mi striebro z Ríma vynesie rovnaké miesto aj v tejto ankete," povedala, pričom odkazovala na svoj najväčší úspech v doterajšej kariére.

"V ďalších rokoch chcem ísť ešte o stupienok vyššie a bojovať so svetovou špičkou. Myslím si, že minulý rok sme do toho pekne vykročili a môj cieľ je posúvať sa stále ďalej a konkurovať tým najlepším," zaželala si.

To všetko jej vynieslo druhú priečku v tradičnej ankete, v ktorej ju zdolal len jediný slovenský medailista z OH v Paríži Matej Beňuš.

Gajanovú potešilo aj to, že tento rok sa v najlepšej desiatke umiestnilo až šesť žien: "Teší ma, že sa ženský šport dostáva do popredia a aj to, že Slováci môžu viacej vnímať veľmi šikovné športovkyne. Verím, že to povzbudí aj mladšie generácie, aby na sebe viac pracovali a boli sme pre ne inšpiráciou."

Čaká ju míting v Ostrave

Atlétka roka zažiarila na pondelkovom galavečere v Opere Slovenského národného divadla v Bratislave nielen výpočtom svojich úspechov, ale aj róbou.

Na podujatie si pritom len odskočila z plnej tréningovej záťaže, keďže už o necelých 24 hodín odštartovala halovú sezónu na medzinárodnom mítingu Czech Indoor Gala v Ostrave.