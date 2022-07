Sainz sa po bláznivom priebehu dočkal prvej výhry, preteky poznačila hrozivá nehoda

Carlos Sainz, víťaz: "Na tento deň nikdy nezabudnem. Udialo sa toho veľmi veľa. Red Bull a Mercedes na nás tlačili, ale ustrážili sme to. Ešte v úvode na mňa tlačil aj Max (Verstappen). Boli to náročné preteky, no veril som, že by sa to dnes mohlo podariť. Safety car mi dal šancu a snažil som sa ju využiť."

Sergio Pérez, 2. miesto: "Predviedli sme skvelý návrat. Nikdy sa nevzdávame. Absolvoval som množstvo úžasných bitiek najmä s Lewisom (Hamiltonom), ale aj s ďalšími. V kolízii ma ktosi stlačil, poškodilo mi to krídlo, ale napokon sme to celkom dobre zvládli."

Lewis Hamilton, 3. miesto: "Veľká pochvala patrí nášmu tímu aj skvelým fanúšikom. Tu v Silverstone máme úžasnú podporu. Dnes sme sa priblížili k najlepším. Red Bull je však rýchly, nemali sme veľa šancí predbehnúť ho. Som rád, že sa úvodná veľká kolízia zaobišla bez závažných následkov."