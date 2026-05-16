Rakúšania potvrdili rolu favorita. Nerozhodili ich ani dva inkasované góly v priebehu pár sekúnd

MS v hokeji 2026 - skupina A
Veľká Británia - Rakúsko 2:5 (2:3, 0:2, 0:0)
Góly: 16. Clements (Perlini, Hazeldine), 17. Kirk (Neilson, Halbert) - 3. Nissner (Zwerger, Wolf), 6. Schneider (Nissner), 10. P. Huber (Nickl), 27. Schneider (Zwerger, Nickl), 34. Wallner (Wolf, Kolarik)
Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Kohlmueller (Nem.) - Birkhoff (Kan.), Sostumoen (Nór.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 7974
V. Británia: Robson - Richardson, Halbert, Hazeldine, Tetlow, Steele, Brown, Clements, Jenion - C. Neilson, Dowd, Kirk - Waller, L. Neilson, Perlini - Betteridge, Curran, Lachowicz - Shudra, Hopkins, Davies
Rakúsko: Kickert - Unterweger, Wolf, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Stapelfeldt, Schnetzer - Nissner, Zwerger, Schneider - P. Huber, Thaler, Rohrer - M. Huber, Schwinger, Rebernig - Kolarik, Harnisch, Wallner
Hokejisti Rakúska vstúpili do majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku výhrou 5:2 nad Veľkou Britániou.
V sobotnom dueli A-skupiny síce takmer prišli o trojgólové vedenie, no odpor súpera definitívne zlomili v druhej tretine.
Kapitán tímu Peter Schneider sa na víťazstve podieľal dvomi gólmi.
Briti budú po návrate do elitnej kategórie pokračovať v nedeľu o 12.20 h duelom proti obhajcom titulu z USA. Rakúšania si v ten istý deň o 16.20 zmerajú sily s Maďarskom.
Tabuľka: Skupina A
Priebeh zápasu Veľká Británia - Rakúsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Rakúšania si už v úvodnej desaťminútovke vypracovali trojgólové vedenie. Najprv bol v 3. minúte medzi kruhmi osamotený Nissner, Schneider po chybe V. Británie úspešne tečoval strelu spoluhráča a Paul Huber si našiel vyrazený puk.
Briti sa však nevzdali a ešte do prvej prestávky odpovedali dvomi milimetrovými zakončeniami.
II. tretina:
V prostrednej časti to pri prečíslení zobral na seba 35-ročný Schneider a po ďalšom presnom zakončení už Rakúšania viedli opäť o tri góly.
III. tretina:
V záverečnej tretine si už náskok postrážili a pripísali si prvé body na turnaji.
Hlasy po stretnutí
Benjamin Nissner, útočník Rakúska, v zápase 1+1: „Páčil sa mi najmä náš vstup do zápasu. Hneď po prvom góle bolo na striedačke cítiť veľkú energiu. Dali nám síce dva góly, no my sme dokázali odpovedať a ukázali sme naše kvality. Máme skvelého kapitána, robí presne to, čo chce v tíme každý. Vyhráva súboje a dáva góly.“
Liam Kirk, útočník V. Británie a strelec druhého gólu: „Snažili sme sa vychádzať z dobrej obrany. Ja som pri góle dostal prihrávku v správnom priestore a snažil som sa len trafiť bránku. Sme realisti, na tomto turnaji sa budeme určite najmä brániť. Napriek tomu sa na to tešíme, cieľom bude, samozrejme, udržať sa medzi elitou.“
