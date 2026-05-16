    16.05.2026, Skupina A
    2 - 5
    2:3, 0:2, 0:0
    Rakúšania potvrdili rolu favorita. Nerozhodili ich ani dva inkasované góly v priebehu pár sekúnd

    Hokejisti Rakúska oslavujú gól proti Veľkej Británii.
    Fotogaléria (12)
    Hokejisti Rakúska oslavujú gól proti Veľkej Británii. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|16. máj 2026 o 14:41
    Rakúsko dnes zdolalo Veľkú Britániu v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Veľká Británia - Rakúsko 2:5 (2:3, 0:2, 0:0)

    Góly: 16. Clements (Perlini, Hazeldine), 17. Kirk (Neilson, Halbert) - 3. Nissner (Zwerger, Wolf), 6. Schneider (Nissner), 10. P. Huber (Nickl), 27. Schneider (Zwerger, Nickl), 34. Wallner (Wolf, Kolarik)

    Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Kohlmueller (Nem.) - Birkhoff (Kan.), Sostumoen (Nór.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0

    Diváci: 7974

    V. Británia: Robson - Richardson, Halbert, Hazeldine, Tetlow, Steele, Brown, Clements, Jenion - C. Neilson, Dowd, Kirk - Waller, L. Neilson, Perlini - Betteridge, Curran, Lachowicz - Shudra, Hopkins, Davies

    Rakúsko: Kickert - Unterweger, Wolf, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Stapelfeldt, Schnetzer - Nissner, Zwerger, Schneider - P. Huber, Thaler, Rohrer - M. Huber, Schwinger, Rebernig - Kolarik, Harnisch, Wallner

    Hokejisti Rakúska vstúpili do majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku výhrou 5:2 nad Veľkou Britániou.

    V sobotnom dueli A-skupiny síce takmer prišli o trojgólové vedenie, no odpor súpera definitívne zlomili v druhej tretine.

    Kapitán tímu Peter Schneider sa na víťazstve podieľal dvomi gólmi.

    Briti budú po návrate do elitnej kategórie pokračovať v nedeľu o 12.20 h duelom proti obhajcom titulu z USA. Rakúšania si v ten istý deň o 16.20 zmerajú sily s Maďarskom.

    VIDEO: Zostrih zápasu Veľká Británia - Rakúsko

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    3
    FínskoFínskoFIN
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    MaďarskoMaďarskoHUN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    USAUSAUSA
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    7
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    1
    0
    0
    0
    1
    2:5
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Veľká Británia - Rakúsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Rakúšania si už v úvodnej desaťminútovke vypracovali trojgólové vedenie. Najprv bol v 3. minúte medzi kruhmi osamotený Nissner, Schneider po chybe V. Británie úspešne tečoval strelu spoluhráča a Paul Huber si našiel vyrazený puk.

    Briti sa však nevzdali a ešte do prvej prestávky odpovedali dvomi milimetrovými zakončeniami.

    II. tretina:

    V prostrednej časti to pri prečíslení zobral na seba 35-ročný Schneider a po ďalšom presnom zakončení už Rakúšania viedli opäť o tri góly.

    Fotogaléria zo zápasu Veľká Británia - Rakúsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Vľavo Brit Robert Dowd a Benjamin Nissner počas zápasu Veľká Británia - Rakúsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    Vľavo Benjamin Nissner oslavuje gól počas zápasu Veľká Británia - Rakúsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    Vľavo Brit Liam Kirk a Bernd Wolf počas zápasu Veľká Británia - Rakúsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    Paul Huber oslavuje gól počas zápasu Veľká Británia - Rakúsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    12 fotografií
    Austria's players celebrate winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Britain and Austria, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 16, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)From left, Britain's Ben Davies, Cole Shudra, Austria's Maximilian Rebernig, Britain's Joseph Hazeldine and goaltender Mat Robson look out for the puck, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Britain and Austria, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 16, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Britain's goaltender Mat Robson, right, loses his helmet, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Britain and Austria, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 16, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Austria's Peter Schneider celebrates scoring his team's fourth goal, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Britain and Austria, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 16, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Britain's Nathanael Halbert, left, vies for the puck against Austria's Benjamin Nissner, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Britain and Austria, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 16, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Britain's Liam Kirk, right, scores his team's second goal, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Britain and Austria, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 16, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Britain's Liam Kirk celebrates scoring his team's second goal, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Britain and Austria, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 16, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Britain's Liam Kirk celebrates scoring his team's second goal, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Britain and Austria, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 16, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)

    III. tretina:

    V záverečnej tretine si už náskok postrážili a pripísali si prvé body na turnaji.

    Hlasy po stretnutí

    Benjamin Nissner, útočník Rakúska, v zápase 1+1: „Páčil sa mi najmä náš vstup do zápasu. Hneď po prvom góle bolo na striedačke cítiť veľkú energiu. Dali nám síce dva góly, no my sme dokázali odpovedať a ukázali sme naše kvality. Máme skvelého kapitána, robí presne to, čo chce v tíme každý. Vyhráva súboje a dáva góly.“

    Liam Kirk, útočník V. Británie a strelec druhého gólu: „Snažili sme sa vychádzať z dobrej obrany. Ja som pri góle dostal prihrávku v správnom priestore a snažil som sa len trafiť bránku. Sme realisti, na tomto turnaji sa budeme určite najmä brániť. Napriek tomu sa na to tešíme, cieľom bude, samozrejme, udržať sa medzi elitou.“

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 16. mája

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    16.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    2 - 5
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    16.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    0 - 3
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    16.05. 16:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    0 - 0
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    16.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    16.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Slovenskí hokejisti počas hymny po zápase Slovensko - Nórsko na MS 2026 v hokeji.
    Pospíšilovci sú slovenskí Tkachukovci, Hlavaj chytil štyri až šesť čistých gólov
    teraz
    Slovenskí hokejisti počas hymny po zápase Slovensko - Nórsko na MS 2026 v hokeji.
