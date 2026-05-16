VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Veľká Británia - Rakúsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Rakúska vstúpili do majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku výhrou 5:2 nad Veľkou Britániou.
Rakúsko vstúpilo do zápasu proti Veľkej Británii mimoriadne aktívne a už v úvode si vypracovalo vedenie vďaka pohotovému gólu Benjamina Nissnera.
Rakúšania svoj tlak v prvej tretine ďalej stupňovali, pričom na 2:0 zvyšoval po úspešnom teči Peter Schneider.
Britský tím sa však dokázal vrátiť do zápasu a po presných zásahoch Davida Clemensa a Liama Kirka znížil na nádejných 2:3.
Rakúsko drámu nepripustilo a Peter Schneider po rýchlom brejku dvoch proti jednému svojím druhým gólom v stretnutí upokojil svoj tím.
Konečnú podobu výsledku na 5:2 dal Leon Wallner, ktorý sa najlepšie zorientoval pred bránkou a upratal odrazený puk do siete.
Zverenci trénera Rogera Badera tak potvrdili hernú prevahu a vďaka efektívnej koncovke zaslúžene triumfovali.
