    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina A
    2 - 5
    2:3, 0:2, 0:0
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Veľká Británia - Rakúsko na MS v hokeji 2026

    Rakúšania strieľajú gól brankárovi Veľkej Británie. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|16. máj 2026 o 15:06
    Video, zostrih a góly zo zápasu Veľká Británia - Rakúsko skupiny A na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Rakúska vstúpili do majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku výhrou 5:2 nad Veľkou Britániou.

    Rakúsko vstúpilo do zápasu proti Veľkej Británii mimoriadne aktívne a už v úvode si vypracovalo vedenie vďaka pohotovému gólu Benjamina Nissnera.

    Rakúšania svoj tlak v prvej tretine ďalej stupňovali, pričom na 2:0 zvyšoval po úspešnom teči Peter Schneider.

    Britský tím sa však dokázal vrátiť do zápasu a po presných zásahoch Davida Clemensa a Liama Kirka znížil na nádejných 2:3.

    Rakúsko drámu nepripustilo a Peter Schneider po rýchlom brejku dvoch proti jednému svojím druhým gólom v stretnutí upokojil svoj tím.

    Konečnú podobu výsledku na 5:2 dal Leon Wallner, ktorý sa najlepšie zorientoval pred bránkou a upratal odrazený puk do siete.

    Zverenci trénera Rogera Badera tak potvrdili hernú prevahu a vďaka efektívnej koncovke zaslúžene triumfovali.

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    3
    FínskoFínskoFIN
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    MaďarskoMaďarskoHUN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    USAUSAUSA
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    7
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    1
    0
    0
    0
    1
    2:5
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Kristián Pospíšil (Slovensko) sa teší z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Prihral bratovi a vedel, že padne gól. Mama Pospíšilovcov si pred televízorom možno aj poplakala
    Martin Turčin|dnes 16:30
    Domov»MS v hokeji 2026»VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Veľká Británia - Rakúsko na MS v hokeji 2026