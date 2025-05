ONLINE: Švajčiarsko - USA dnes, finále na MS v hokeji 2025 LIVE

Prajem pekný večer dámy a páni. Vítam Vás pri sledovaní finálového zápasu Majstrovstiev sveta vo švédskom Štokholme a dánskom Herningu.



Švajčiarsko



Zverenci Patricka Fischera patrili pred šampionátom k favoritom na medailu. Iba v jedinom zápase stratili body a to hneď v tom prvom. V repríze minuloročného finále podľahli Česku 4:5 po predĺžení. Od tej doby Švajčiari dominovali v každom jednom zápase. Na ceste do finále ešte neinkasovali ani jeden gól. Proti Rakúsku vo štvrťfinále jasne dominovali a vyhrali vysoko 6:0. V semifinále ich čakalo prekvapenie turnaja z Dánska, ale bol z toho tiež poriadny debakel. Helveti zvíťazili jasne 7:0. Vo finále ich čaká veľmi mladý, ale zároveň ambiciózny tím USA. Dnešní súperi sa stretli v skupine a hráči Švajčiarska po výbornom výkone zvíťazili 3:0.



USA



Američania priniesli na šampionát veľmi mladé, ale zároveň veľmi kvalitné mužstvo. Zverenci Ryana Warsofskeho sa po príchode Zacha Werenskeho v priebehu šampionátu rozohrali k parádnym výkonom. Fantastický výkon predviedli už v závere skupiny proti Česku, ktoré zdolali 5:2. V zápase vyslali na českého brankára Karla Vejmelku až 56 streleckých pokusov. Vo štvrťfinále si poradili so Suomi, ktoré zdolali 5:2. Najlepší výkon na šampionáte predviedli v semifinále proti hviezdami nebitému domácemu mužstvu Švédska. Tree Kronor zdolali hladko 6:2. Vo finále teda vyzvú Švajčiarsko. Favorita dnes budeme asi ťažko hľadať. Uvidíme kto napokon zdvihne trofej pre víťaza nad hlavu.