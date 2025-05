ONLINE: Švajčiarsko - Rakúsko dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (štvrťfinále)

Vážení fanúšikovia hokeja, vítam vás pri sledovaní štvrťfinálového zápasu na majstrovstvách sveta, v ktorom sa proti sebe postaví Švajčiarsko a Rakúsko.



Švajčiarsko ovládlo skupinu B v Herningu, keď si pripísalo na svoje konto 19 bodov so skóre 34:9. Po úvodnej porážke 4:5 po predĺžení s Českom už ďalšie žiadne zaváhanie neprišlo, keď si poradili s Dánskom (5:2), USA (3:0), Nemeckom (5:1), Nórskom (3:0), Maďarskom (10:0) a Kazachstanom (4:1).



Rakúsko sa tešilo z postupu do štvrťfinále po dlhých rokoch, keď si zaistili miestenku zo 4. pozície. Rakúšanom na to stačilo 10 bodov so skóre 21:18, pričom si na turnaji poradili so Slovenskom (3:2sn), Francúzskom (5:2), Slovinskom (3:2sn) a Lotyšskom (6:1). Potrápili však aj favoritov ako Fínsko (1:2), Švédsko (2:4) či Kanadu (1:5).



Obe mužstvá sa naposledy spolu stretli na minuloročnom šampionáte, keď Švajčiari zvíťazili po dráme 6:5. O víťazný presný zásah sa vtedy postaral Hischier len 51 sekúnd pred koncom zápasu.