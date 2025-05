ONLINE: Švédsko - Dánsko dnes, zápas o bronz na MS v hokeji 2025 LIVE

Prajem pekné popoludnie pri sledovaní dnešného online prenosu z boja o tretie miesto medzi Švédskom a Dánskom.



Švédsko



Domáci hokejisti prežili v semifinále veľké sklamanie, keď po vyslovene zlom výkone podľahli jasne USA 2:6 a do finále nepostúpili. Do zápasu vstúpili veľmi zle, keď už po prvej tretine prehrávali 0:3. V tretej tretine sa dokázali na chvíľu vrátiť do boja o finále, keď dvomi rýchlymi gólmi dokázali znižiť, ale Američania si záver zápasu postrážili. V dnešnom zápase proti Dánsku sú zverenci Sama Hallama jasným favoritom a čaká sa ich pohodlné víťazstvo. Zápasy o bronzovú medialu majú svoje špecifiká. Uvidíme ako to napokon dopadne.



Dánsko



Zverenci Mikaela Gatha dokázali postúpiť do štvrťfinále po nervydrásajúcom zápase proti Nemecku. Zápas skončil po riadnej hracej dobe 1:1. Zápas museli rozhodnúť až samostatné nájazdy, ktoré zvládli lepšie dánski hráči a postupili do vyraďovacej časti. Vo štvrťfinále narazili na vysoko favorizovanú Kanadu s kapitánom Sidney Crosbym. Dáni sa postarali o prvotriednu senzáciu, keď Kanadu dokázali zdolať 2:1 a senzačne postúpili do semifinále. Tam však prišlo poriadne vytriezvenie. So Švajčiarskom vyfasovali poriadny debekal! Prehrali vysoko 0:7. Dnes ich každopádne čaká ďaľší historický zápas. Ak dnes uspejú tak prvý krát na MS získajú cenný kov.