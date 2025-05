ONLINE: Švajčiarsko - Dánsko dnes, semifinále MS v hokeji 2025 LIVE

Zdravím všetkých fanúšikov ľadového hokeja a zároveň Vás vítam pri sledovaní druhého semifinálového zápasu MS medzi Švajčiarskom a domácim Dánskom.



Švajčiarsko



Zverenci Patricka Fischera boli už pred šampionátom považovaní za jedného z adeptov na medaile. Prvý zápas na šampionáte priniesol reprízu minuloročného finále v Prahe. Proti Česku odohrali Švajčiari výborný zápas, ale napokon prehrali 4:5 po predĺžení. Ostatné zápasy už odohrali s veľkým prehľadom. Porazili domáce Dánsko 5:2. Proti americkému výberu odohrali takmer bezchybný zápas a zverencov Ryana Warsofskeho zdolali jasne 3:0. Zápas proti Nemecku ovládli od druhej tretiny, v ktorej dokázali 4 krát skórovať. Napokon zvíťazili 5:1. Posledné tri zápasy v skupine boli pre Helvétov v podstate prípravou na štvrťfinále. Najprv zdolali Nórsko 3:0. Následne rozdrvili Maďarov obrovským debaklom 10:0. Kazachov zdolali 4:1. V skupine obsadili 1. pozíciu a na štvrťfinále dostali papierovo najslabšieho súpera. Zápas vo vyraďovacej časti proti Rakúsku zvládli s veľkým prehľadom a zvíťazili jasne 6:0. Aj v dnesnom zápase proti domácemu Dánsku sú jasným favoritom.



Dánsko



Domáci výber prežíva momentálne na šampionáte obrovskú eufóriu. V historickom štvrťfinále dokázali Dáni poraziť hviezdny tím Kanady 2:1 a prvý krát v histórii sa prebojovali do bojov o medaile. Kanada sa ujala vedenia zásluhou Travisa Sanheima, ale domáci výber sa nevzdal a zásluhou Nikolaja Ehlersa dokázal vyrovnať. Všetci na štadone si už mysleli, že zápas pôjde do predĺženia, ale v poslednej minúte dokázal udrieť útočník Českých Budejovíc Nick Olesen. Dánsko malo veľmi ťažký vstup do šampionátu. Proti trom favoritom základnej skupiny dostali poriadne nádielky. S USA prehrali 0:5. Svojmu dnešnému súperovi podľahli 2:5 a od obhajcov zlatej medaile Česka vyfasovali debakel 7:2. Následovali však 4 výhry po sebe. Proti Kazachstanu 5:1. Maďarsko rozdrvili 8:2 a výborný zápas odohrali proti Nórsku. Zvíťazili 6:3. V boji o štvrťfinále dokázali zdolať silný nemecký tím. Dokázali vyhrať 2:1 po nájazdoch. V skupine obsadili napokon 4. pozíciu so ziskom 11 bodov a pozitívnym skóre 25:24.