Švajčiari najprv oslavovali striebro ako titul, teraz smútia. Ambühl: Vidíte, posunuli sme sa

"Napriek sklamaniu, ktoré u nás zavládlo, nás títo fanúšikovia opäť naladili na pozitívnu strunu. Motivujú nás do ďalšej práce," uviedol švajčiarsky brankár so štyrmi shutoutmi aj titulom MVP z MS 2025.

Najväčšie ovácie sa počas privítania fanúšikmi ušli Andresovi Ambühlovi. Dlhoročný reprezentant sa zo svojho dvadsiateho a zároveň posledného svetového šampionátu vrátil so striebornou medailou na krku, hoci hokejový svet by mu doprial zlato. Fanúšikovia po prílete do Švajčiarska ho dojali.

"Hráme hokej pre dobrý pocit z víťazstiev, ale ten sa niekedy dostaví aj po prehre. Len to chvíľu trvá a pomôžu vám v tom fanúšikovia. Oni sú ten pravý dôvod, prečo to celé robíme," povedal Ambühl pred fanúšikmi oslavujúcimi jeho meno v štýle "standing ovation".