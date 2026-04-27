    VIDEO: Američania deklasovali na záver skupiny Nemcov. Dali im viac ako desať gólov

    Hokejisti USA.
    Hokejisti USA. (Autor: USA Hockey)
    Sportnet, TASR|27. apr 2026 o 18:45
    Vo štvrťfinále sa stretnú so štvrtým tímom z A-skupiny Lotyšskom.

    MS v hokeji U18 2026 - skupina B

    USA – Nemecko 11:2 (6:1, 3:0, 2:1)

    Góly: 2. Glance, 3. Cullen, 11. Berchild, 13. Nelson, 14. Zajic, 20. Cullen, 22. Mutryn, 28. Nelson, 31. Zajic, 44. Berchild, 56. Zajic – 10. Krestan, 47. Becker

    Reprezentanti USA vyhrali základnú B-skupinu v Bratislave na MS v hokeji do 18 rokov 2026. V pondelok vyhrali nad Nemeckom vysoko 11:2.

    Nemci tak budú bojovať iba o záchranu proti Nórsku. Tím USA sa vo štvrťfinále stretne so štvrtým tímom z A-skupiny Lotyšskom.

    O bod za Američanmi skončili v tabuľke na druhej priečke Česi, z tretieho miesta pôjdu do play off Švédi a zo štvrtého Dáni. Švédi v pondelok zdolali Dánsko presvedčivo 10:1.

    VIDEO: Gól USA na 2:0 




    MS v hokeji U18 2026 - skupina B

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    USA

    4

    3

    0

    1

    0

    24:6

    10

    2.

    Česko

    4

    2

    1

    1

    0

    16:7

    9

    3.

    Švédsko

    4

    2

    0

    0

    2

    19:14

    6

    4.

    Dánsko

    4

    1

    0

    0

    3

    6:22

    3

    5.

    Nemecko

    4

    0

    1

    0

    3

    8:24

    2

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

    MS v hokeji U18 2026

    MS v hokeji U18 2026

    Na snímke vpravo hráč Slovenska Michal Jakubec a hráč Lotyšska Ricards Rutkis počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Lotyšsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v pondelok 27. apríla 2026.
    Na snímke vpravo hráč Slovenska Michal Jakubec a hráč Lotyšska Ricards Rutkis počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Lotyšsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v pondelok 27. apríla 2026. FOTO TASR - Lukáš Grinaj - Slovensko - SR - SK - hokej - šport - Trenčín - TNX - hráči - do - 18 - rokov - MS - Majstrovstvá - sveta - A - skupina
