VIDEO: Američania deklasovali na záver skupiny Nemcov. Dali im viac ako desať gólov

MS v hokeji U18 2026 - skupina B
USA – Nemecko 11:2 (6:1, 3:0, 2:1)
Góly: 2. Glance, 3. Cullen, 11. Berchild, 13. Nelson, 14. Zajic, 20. Cullen, 22. Mutryn, 28. Nelson, 31. Zajic, 44. Berchild, 56. Zajic – 10. Krestan, 47. Becker
Reprezentanti USA vyhrali základnú B-skupinu v Bratislave na MS v hokeji do 18 rokov 2026. V pondelok vyhrali nad Nemeckom vysoko 11:2.
Nemci tak budú bojovať iba o záchranu proti Nórsku. Tím USA sa vo štvrťfinále stretne so štvrtým tímom z A-skupiny Lotyšskom.
O bod za Američanmi skončili v tabuľke na druhej priečke Česi, z tretieho miesta pôjdu do play off Švédi a zo štvrtého Dáni. Švédi v pondelok zdolali Dánsko presvedčivo 10:1.
