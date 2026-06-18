USA aj Austrália chcú nadviazať na úspešný vstup. Američanom môže chýbať najväčšia hviezda

Futbalisti USA a Austrálie sa vo vzájomnom zápase pokúsia nadviazať na úspešný vstup do MS.
Oba tímy budú hrať s vedomím, že trojbodový zisk by ich posunul do vyraďovacej fázy. V piatok od 19.00 SELČ sa na štadióne v Seattli očakáva búrlivá kulisa podporujúca domácich, no veria si aj „Socceroos."
Víťaz tohto zápasu sa pred 3. kolom dostane na 1. miesto základnej D-skupiny. Američania sa naštartovali víťazstvom nad Paraguajom 4:1, v ktorom sa im prvýkrát v histórii podarilo streliť štyri góly v zápase MS.
V Seattli, ktorý je častým dejiskom duelov americkej reprezentácie, im bude stáť v ceste Austrália, ktorú v októbri 2025 zdolali v prípravnom zápase 2:1. Na MS sa doteraz nestretli.
„Proti Paraguaju to bol skvelý štart, ale turnaj sa len začína. Austrália ukázala proti Turecku obrovskú silu a disciplínu. Sú nebezpeční v prechodovej fáze a ak ich podceníme, budeme mať obrovský problém. Stále máme pred sebou veľa práce,“ uviedol tréner USA Mauricio Pochettino.
MS vo futbale 2026 - skupina D - 2. kolo
USA - Austrália
Piatok, 19. júna, 21.00 SELČ
Lumen Field (Seattle)
Rozhodcovia: Zwayer - Kempter, Dietz (všetci Nem.)
Predpokladané zostavy:
USA: Freese - Richards, Freeman, Ream - Dest, Adams, McKennie, Robinson - Tillman, Balogun, Reyna
Austrália: Beach - Circati, Souttar, Burgess - Italiano, Irvine, O´Neill, Bos - Irankunda, Metcalfe, Toure
V zostave amerického tímu je otáznik nad Christianom Pulisicom, ktorý odstúpil z predošlého zápasu pre problémy s lýtkom.
„Christian bude v poriadku a pripravený nastúpiť na ďalší zápas,“ poznamenal jeho spoluhráč, stredopoliar Tyler Adams.
Reprezentanti Austrálie vstúpili do MS víťazstvom nad Tureckom 2:0, no asistent trénera Hayden Foxe krotil prehnaný optimizmus.
Pripomenul príklad Saudskej Arábie z MS 2022, keď napriek víťazstvu nad Argentínou v úvodnom zápase nepostúpila zo skupiny a Argentína dokráčala až k titulu majstra sveta.
„Po góle a výhre nad Tureckom vo mne stále prúdi veľký adrenalín. Sme pripravení postaviť sa domácim Američanom priamo v ich prostredí. Tlak bude na ich strane, my môžeme len získať,“ povedal austrálsky stredopoliar Connor Metcalfe.