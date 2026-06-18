    USA
    USA
    MS vo futbale 2026
    19.06.2026, Skupina D
    Seattle
    21:00
    Austrália
    Austrália

    USA aj Austrália chcú nadviazať na úspešný vstup. Američanom môže chýbať najväčšia hviezda

    Futbalisti USA Christian Pulisic (vľavo) a Weston McKennie sa radujú z úvodného gólu počas zápasu D-skupiny.
    Futbalisti USA Christian Pulisic (vľavo) a Weston McKennie sa radujú z úvodného gólu počas zápasu D-skupiny. (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. jún 2026 o 15:00
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    Víťaz tohto zápasu sa pred 3. kolom dostane na 1. miesto základnej D-skupiny.

    Futbalisti USA a Austrálie sa vo vzájomnom zápase pokúsia nadviazať na úspešný vstup do MS.

    Oba tímy budú hrať s vedomím, že trojbodový zisk by ich posunul do vyraďovacej fázy. V piatok od 19.00 SELČ sa na štadióne v Seattli očakáva búrlivá kulisa podporujúca domácich, no veria si aj „Socceroos."

    Víťaz tohto zápasu sa pred 3. kolom dostane na 1. miesto základnej D-skupiny. Američania sa naštartovali víťazstvom nad Paraguajom 4:1, v ktorom sa im prvýkrát v histórii podarilo streliť štyri góly v zápase MS.

    V Seattli, ktorý je častým dejiskom duelov americkej reprezentácie, im bude stáť v ceste Austrália, ktorú v októbri 2025 zdolali v prípravnom zápase 2:1. Na MS sa doteraz nestretli.

    „Proti Paraguaju to bol skvelý štart, ale turnaj sa len začína. Austrália ukázala proti Turecku obrovskú silu a disciplínu. Sú nebezpeční v prechodovej fáze a ak ich podceníme, budeme mať obrovský problém. Stále máme pred sebou veľa práce,“ uviedol tréner USA Mauricio Pochettino.

    MS vo futbale 2026 - skupina D - 2. kolo

    USA - Austrália

    Piatok, 19. júna, 21.00 SELČ

    Lumen Field (Seattle)

    Rozhodcovia: Zwayer - Kempter, Dietz (všetci Nem.)

    Predpokladané zostavy:

    USA: Freese - Richards, Freeman, Ream - Dest, Adams, McKennie, Robinson - Tillman, Balogun, Reyna

    Austrália: Beach - Circati, Souttar, Burgess - Italiano, Irvine, O´Neill, Bos - Irankunda, Metcalfe, Toure

    V zostave amerického tímu je otáznik nad Christianom Pulisicom, ktorý odstúpil z predošlého zápasu pre problémy s lýtkom.

    „Christian bude v poriadku a pripravený nastúpiť na ďalší zápas,“ poznamenal jeho spoluhráč, stredopoliar Tyler Adams.

    Reprezentanti Austrálie vstúpili do MS víťazstvom nad Tureckom 2:0, no asistent trénera Hayden Foxe krotil prehnaný optimizmus.

    Pripomenul príklad Saudskej Arábie z MS 2022, keď napriek víťazstvu nad Argentínou v úvodnom zápase nepostúpila zo skupiny a Argentína dokráčala až k titulu majstra sveta.

    „Po góle a výhre nad Tureckom vo mne stále prúdi veľký adrenalín. Sme pripravení postaviť sa domácim Američanom priamo v ich prostredí. Tlak bude na ich strane, my môžeme len získať,“ povedal austrálsky stredopoliar Connor Metcalfe.

    Tabuľka skupiny D na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    USAUSAUSA
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    2
    AustráliaAustráliaAUS
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    3
    TureckoTureckoTUR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    4
    ParaguajParaguajPAR
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti USA Christian Pulisic (vľavo) a Weston McKennie sa radujú z úvodného gólu počas zápasu D-skupiny.
    Futbalisti USA Christian Pulisic (vľavo) a Weston McKennie sa radujú z úvodného gólu počas zápasu D-skupiny.
    USA aj Austrália chcú nadviazať na úspešný vstup. Američanom môže chýbať najväčšia hviezda
    dnes 15:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti USA Christian Pulisic (vľavo) a Weston McKennie sa radujú z úvodného gólu počas zápasu D-skupiny.
    Futbalisti USA Christian Pulisic (vľavo) a Weston McKennie sa radujú z úvodného gólu počas zápasu D-skupiny.
    USA aj Austrália chcú nadviazať na úspešný vstup. Američanom môže chýbať najväčšia hviezda
    dnes 15:00
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