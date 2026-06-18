    Portugalsko
    Portugalsko
    MS vo futbale 2026
    17.06.2026, Skupina K
    1 - 1
    1:0
    DR Kongo
    DR Kongo

    Bývalý kanonier skritizoval Ronalda: Vo futbale je dôležité, že tím musí skórovať, nie ty

    Cristiano Ronaldo po remíze Portugalska s DR Kongo.
    Fotogaléria (30)
    Cristiano Ronaldo po remíze Portugalska s DR Kongo. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|18. jún 2026 o 13:11
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    Tvári sa, že je to stále len o ňom, tvrdí expert Sky Sports.

    Cristiano Ronaldo vyšiel v prvom zápase Portugalska na MS 2026 vo futbale naprázdno. Jeho mužstvo remizovalo s DR Kongo 1:1.

    Kapitán mal tri strely, ani jednu na bránu. 41-ročný útočník odohral celý zápas a stal sa najstarším hráčom, ktorý nastúpil v poli v základnej zostave zápasu MS. Za svoj výkon však zožal kritiku.

    „Vo futbale je dôležité, že tím musí skórovať, nie ty,“ hovoril bývalý francúzsky reprezentant Thierry Henry v televíznom štúdiu FOX TV a vysvetľoval to na konkrétnom príklade.

    Portugalskí futbalisti sa v druhom polčase dostali do sľubnej šance. Conceição dostal na hranici šestnástky loptu a smeroval do blízkosti brány.

    Fotogaléria zo zápasu Portugalsko - DR Kongo na MS vo futbale 2026 (skupina K)
    Cristiano Ronaldo z Portugalska (vpravo) tlieska fanúšikom počas rozcvičky pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalsko a Kongom.
    Pedro Neto z Portugalska, vľavo, oslavuje po tom, čo jeho spoluhráč João Neves strelil úvodný gól počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.
    Hráči Portugalska oslavujú po úvodnom góle počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.
    Cristiano Ronaldo z Portugalska, vľavo, sleduje, ako brankár Konga Lionel Mpasi nedokáže chytiť úvodný gól João Neves z Portugalska počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.
    30 fotografií
    Cristiano Ronaldo (7) hovorí s rozhodcom Abdulrahman Al-Jassim po žltej karte pre Bernardo Silva, vľavo, počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.Cristiano Ronaldo z Portugalska, vľavo, beží s loptou počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.Cristiano Ronaldo z Portugalska, vľavo, prihráva loptu pred Samuel Moutoussamy z Konga počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.Hráči Portugalska oslavujú po tom, čo ich spoluhráč João Neves strelil úvodný gól počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.Portugalčan Cristiano Ronaldo (vpravo) skáče počas rozcvičky pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalsko a DR Kongo.Hráči Portugalska vybiehajú na ihrisko na rozcvičku pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalsko a Kongom.Cristiano Ronaldo z Portugalska objíma spoluhráča Bernarda Silvu (vľavo) na konci rozcvičky pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalsko a Kongom.Cristiano Ronaldo z Portugalska s loptou počas rozcvičky pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalsko a Kongom.Cristiano Ronaldo z Portugalska gestikuluje, keď je oznamované jeho meno počas rozcvičky pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalsko a Kongom.Bernardo Silva z Portugalska kope do lopty počas rozcvičky pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.Cristiano Ronaldo z Portugalska si po skončení rozcvičky vymieňa pozdrav s Bernardom Silvom pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom. Cristiano Ronaldo z Portugalska, vpravo, kontroluje loptu, zatiaľ čo Chancel Mbemba bráni počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.Cristiano Ronaldo z Portugalska gestikuluje počas rozcvičky pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.Cristiano Ronaldo z Portugalska beží počas rozcvičky pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.Cristiano Ronaldo z Portugalska tlieska fanúšikom počas rozcvičky pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.Cristiano Ronaldo z Portugalska tlieska fanúšikom počas rozcvičky pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalskom. a Kongom.Hráci Konga sa rozcvičujú počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.Hráči stoja na ihrisku na štadióne v Houstone pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.Tomás Araújo (4) a Edo Kayembe (25) bojujú o loptu počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.Cristiano Ronaldo gestikuluje na spoluhráča počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.João Cancelo prechádza s loptou okolo Yoane Wissa, vľavo, počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.Renato Veiga z Portugalska oslavuje po tom, čo jeho spoluhráč João Neves strelil úvodný gól počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.Renato Veiga (13) a Ngalayel Mukau (6) bojujú o loptu počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.Abdulrahman Al-Jassim ukazuje žltú kartu Bernardo Silva počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.Celkový pohľad na štadión v Houstone pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.Cristiano Ronaldo (7) sa háda s rozhodcom Abdulrahman Al-Jassim po tom, čo dostal Bernardo Silva, vľavo, žltú kartu počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.

    Ronaldo na seba naviazal obrancov a mieril k bráne. Conceição poslal prihrávku smerom na Bruna Fernandesa, ale Ronaldo zastavil svoj pohyb a snažil sa loptu zasiahnuť. Z neprirodzenej pozície ju poslal len vedľa brány.

    „Ak bežíš smerom do päťky súpera, obranca musí spraviť rozhodnutie, ale keďže on chce dať gól, išiel do dráhy prihrávky na Bruna Fernandesa,“ vysvetľoval Henry svojím kolegom v štúdiu.

    „Ste bývalí futbalisti a boli ste v tej situácii. V takom prípade chcete, aby pokračoval vo svojom pohybe smerom do brány, vytvoril priestor a Fernandes by to jednoducho dorazil. Ale keďže on (Ronaldo) chce dať gól, ide do smeru prihrávky a pre obrancov je to jednoduchšie brániť.“

    VIDEO: Šanca Cristiana Ronalda

    Podľa výrazu na tvári bolo zrejmé, že podobne ako Henry videl situáciu aj Bruno Fernandes, ktorý sa už chystal na strelu.  

    „Ak je Ronaldo tímový hráč, mal by prestať a pochopiť, že má byť hráč, ktorý príde zo striedačky a tak ovplyvní zápas,“ hovoril kriticky v štúdiu Sky Sports Football bývalý anglický futbalista Jay Bothroyd.

    „Keď sa pozriem na Ronalda, vyzerá to, že je to stále len o ňom. Vždy sa snaží dobehnúť Messiho, ale on nikdy nebude Messi. Bolo obdobie, keď bol jedným z najlepších na svete, ale momentálne je pre Portugalsko viac prekážkou než pomocou. Myslím si, že tréner Martinez musí urobiť veľké rozhodnutie.“

    Cristiano Ronaldo je s Portugalskom majstrom Európy z roku 2016 a s vyše 970 strelenými gólmi je považovaný za najlepšieho strelca histórie.

    „Je pravda, že je jeden z najlepších strelcov na svete, ale ak neskóruje, nerobí nič iné. Nebude utekať a naháňať obrancov, ako napríklad Harry Kane,“ dodal Bothroyd počas štúdia.

    Najbližší zápas Portugalska je na programe 23. júna proti Uzbekistanu.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina K

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KolumbiaKolumbiaCOL
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    2
    PortugalskoPortugalskoPOR
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    DR KongoDR KongoCOD
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    UzbekistanUzbekistanUZB
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 7

    17.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Portugalsko
    Portugalsko
    1 - 1
    DR Kongo
    DR Kongo
    Houston | Houston
    18.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    1 - 3
    Kolumbia
    Kolumbia
    Mexiko City | Mexiko City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Cristiano Ronaldo po remíze Portugalska s DR Kongo.
    Cristiano Ronaldo po remíze Portugalska s DR Kongo.
    Bývalý kanonier skritizoval Ronalda: Vo futbale je dôležité, že tím musí skórovať, nie ty
    dnes 13:11|2
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Cristiano Ronaldo po remíze Portugalska s DR Kongo.
    Cristiano Ronaldo po remíze Portugalska s DR Kongo.
    Bývalý kanonier skritizoval Ronalda: Vo futbale je dôležité, že tím musí skórovať, nie ty
    dnes 13:11|2
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    Domov»MS vo futbale 2026»Bývalý kanonier skritizoval Ronalda: Vo futbale je dôležité, že tím musí skórovať, nie ty