Bývalý kanonier skritizoval Ronalda: Vo futbale je dôležité, že tím musí skórovať, nie ty

Cristiano Ronaldo vyšiel v prvom zápase Portugalska na MS 2026 vo futbale naprázdno. Jeho mužstvo remizovalo s DR Kongo 1:1.
Kapitán mal tri strely, ani jednu na bránu. 41-ročný útočník odohral celý zápas a stal sa najstarším hráčom, ktorý nastúpil v poli v základnej zostave zápasu MS. Za svoj výkon však zožal kritiku.
„Vo futbale je dôležité, že tím musí skórovať, nie ty,“ hovoril bývalý francúzsky reprezentant Thierry Henry v televíznom štúdiu FOX TV a vysvetľoval to na konkrétnom príklade.
Portugalskí futbalisti sa v druhom polčase dostali do sľubnej šance. Conceição dostal na hranici šestnástky loptu a smeroval do blízkosti brány.
Ronaldo na seba naviazal obrancov a mieril k bráne. Conceição poslal prihrávku smerom na Bruna Fernandesa, ale Ronaldo zastavil svoj pohyb a snažil sa loptu zasiahnuť. Z neprirodzenej pozície ju poslal len vedľa brány.
„Ak bežíš smerom do päťky súpera, obranca musí spraviť rozhodnutie, ale keďže on chce dať gól, išiel do dráhy prihrávky na Bruna Fernandesa,“ vysvetľoval Henry svojím kolegom v štúdiu.
„Ste bývalí futbalisti a boli ste v tej situácii. V takom prípade chcete, aby pokračoval vo svojom pohybe smerom do brány, vytvoril priestor a Fernandes by to jednoducho dorazil. Ale keďže on (Ronaldo) chce dať gól, ide do smeru prihrávky a pre obrancov je to jednoduchšie brániť.“
VIDEO: Šanca Cristiana Ronalda
Podľa výrazu na tvári bolo zrejmé, že podobne ako Henry videl situáciu aj Bruno Fernandes, ktorý sa už chystal na strelu.
„Ak je Ronaldo tímový hráč, mal by prestať a pochopiť, že má byť hráč, ktorý príde zo striedačky a tak ovplyvní zápas,“ hovoril kriticky v štúdiu Sky Sports Football bývalý anglický futbalista Jay Bothroyd.
„Keď sa pozriem na Ronalda, vyzerá to, že je to stále len o ňom. Vždy sa snaží dobehnúť Messiho, ale on nikdy nebude Messi. Bolo obdobie, keď bol jedným z najlepších na svete, ale momentálne je pre Portugalsko viac prekážkou než pomocou. Myslím si, že tréner Martinez musí urobiť veľké rozhodnutie.“
Cristiano Ronaldo je s Portugalskom majstrom Európy z roku 2016 a s vyše 970 strelenými gólmi je považovaný za najlepšieho strelca histórie.
„Je pravda, že je jeden z najlepších strelcov na svete, ale ak neskóruje, nerobí nič iné. Nebude utekať a naháňať obrancov, ako napríklad Harry Kane,“ dodal Bothroyd počas štúdia.
Najbližší zápas Portugalska je na programe 23. júna proti Uzbekistanu.
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