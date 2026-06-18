    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    19.06.2026, Skupina A
    Guadalajara
    03:00
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    PrehľadPreview

    Domáce Mexiko si môže zabezpečiť postup zo skupiny. V rovnakej pozícii je aj premožiteľ Česka

    Futbalista Mexika Julian Quinones (16) sa teší z gólu v dueli Mexiko – Juhoafrická republika na MS 2026.
    Futbalista Mexika Julian Quinones (16) sa teší z gólu v dueli Mexiko – Juhoafrická republika na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. jún 2026 o 14:11
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    V histórii svetových šampionátov sa doposiaľ stretli už dvakrát.

    Futbalisti Mexika a Kórejskej republiky si môžu v piatkovom zápase (od 3.00 SELČ) zabezpečiť priamy postup zo skupiny A do play off na MS.

    Oba tímy vstúpili do turnaja víťazstvami a ten, ktorý naplno zaboduje aj vo vzájomnom zápase, bude mať istú účasť vo vyraďovačke.

    Do situácie v tabuľke ešte dovtedy prehovorí duel Česka s JAR, ktorý je na programe už vo štvrtok od 18.00 SELČ.

    Domáci Mexičania odštartovali turnaj víťazstvom nad JAR 2:0 a sú na dobrej ceste odčiniť vypadnutie v skupinovej fáze z predošlých MS.

    „Bol to naozaj krásny pocit, niečo, čo sa nedá opísať slovami. Vždy som sníval o zápase takéhoto významu pred domácimi divákmi.

    Bolo to úžasné. Náš herný plán je tlačiť na súpera a hrať ofenzívne. Tak chceme ísť do každého zápasu,“ poznamenal Roberto Alvorado, ktorý prihral na gól Raulovi Jimenezovi.

    V zostave Mexika bude chýbať Cesar Montes, ktorý dostal červenú kartu v závere zápasu s JAR.

    Reprezentanti Kórejskej republiky si v úvode turnaja zvýšili sebavedomie víťazstvom nad Českom 2:1, ku ktorému došli po obrate z 0:1.

    Do duelu s Mexikom vstúpia s cieľom prvýkrát v histórii vyhrať úvodné dva zápasy MS.

    „Bol to náš prvý duel na šampionáte a bol veľmi ťažký. Samotné víťazstvo ma teší, ale ešte pozitívnejšie je, že naši chlapci vyhrali tým, že sa nevzdali.

    Vedel som, že sme schopní zvíťaziť, takže som hráčom povedal iba toľko, aby pokračovali v hre. V takomto mentálnom nastavení sa chceme prezentovať aj v ďalších zápasoch,“ povedal tréner Hong Myungbo.

    Mexiko a Kórejská republika sa na MS stretli už dvakrát. Prvýkrát v skupinovej fáze vo Francúzsku v roku 1998.

    Kórejčania sa vtedy snažili o prvé víťazstvo na MS a po 1. polčase k nemu smerovali po góle Ha Seokjua, no Mexiko v druhom dejstve otočilo na 3:1. Mexičania zdolali tohto súpera aj na MS 2018 výsledkom 2:1.

    MS vo futbale 2026 - skupina A (2. kolo)

    Mexiko - Južná Kórea

    Rozhodcovia: Tejera - Barreiro, Tarán (Urug.)

    Predpokladané zostavy:

    Mexiko: Rangel - Reyes, Alvarez, Vasquez, Gallardo - Lira - Alvarado, Gutierrez, Figaldo, Quinones - Jimenez

    Kórejská republika: Sung-kju - Han-beom, Min-jae, Gi-hyuk - Jong-u, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seok - Lee Kang-in, Lee Jae-sung - Son Heung-min

    MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny A

    11.06. 21:00
    | Skupina A | Matchday 1
    Mexiko
    Mexiko
    2 - 0
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Mexiko City | Mexiko City
    12.06. 04:00
    | Skupina A | Matchday 1
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    2 - 1
    Česko
    Česko
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    vs.
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    19.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Guadalajara | Guadalajara
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    vs.
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Monterrey | Monterrey
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    vs.
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    3
    ČeskoČeskoCZE
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    4
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti USA Christian Pulisic (vľavo) a Weston McKennie sa radujú z úvodného gólu počas zápasu D-skupiny.
    Futbalisti USA Christian Pulisic (vľavo) a Weston McKennie sa radujú z úvodného gólu počas zápasu D-skupiny.
    USA aj Austrália chcú nadviazať na úspešný vstup. Američanom môže chýbať najväčšia hviezda
    dnes 15:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti USA Christian Pulisic (vľavo) a Weston McKennie sa radujú z úvodného gólu počas zápasu D-skupiny.
    Futbalisti USA Christian Pulisic (vľavo) a Weston McKennie sa radujú z úvodného gólu počas zápasu D-skupiny.
    USA aj Austrália chcú nadviazať na úspešný vstup. Američanom môže chýbať najväčšia hviezda
    dnes 15:00
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    Domov»MS vo futbale 2026»Domáce Mexiko si môže zabezpečiť postup zo skupiny. V rovnakej pozícii je aj premožiteľ Česka