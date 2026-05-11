Uruguaj na MS 2026: Dokázali to len Sinatra, pápež a Ghiggia. Jeho gól umlčal Maracanu

Aj keď Uruguaj nemá ani 3,5 milióna obyvateľov, nezmazateľne sa zapísal do histórie MS vo futbale. V roku 1930 hostil vôbec prvý šampionát a po výhre nad Argentínou 4:2 sa stal aj prvým víťazom.
Ešte slávnejší je však triumf z roku 1950, keď Uruguaj na Maracane zarmútil domácu Brazíliu dvoma gólmi v rozpätí trinástich minút.
"Len traja ľudia umlčali Maracanu: Frank Sinatra, pápež a ja," povedal Alcides Ghiggia, ktorého gól zaistil Uruguaju druhý a nateraz posledný titul z MS.
Pred štyrmi rokmi zažili Juhoameričania veľké sklamanie, keď vypadli v skupine vinou horšieho skóre. To si proti Ghane mohli zlepšiť, no až príliš sa spoliehali na to, že Portugalsko neprehrá s Kóreou.
V kvalifikácii MS 2026 dokázali Uruguajčania zdolať Brazíliu i Argentínu a od začiatku si držali postupovú pozíciu. Napokon obsadili štvrtú priečku.
V súčasnom kádri hrajú prím legionári zo španielskych veľkoklubov ako obrancovia Ronald Araújo, José Maria Giménez či záložník Federico Valverde.
Klasickou útočnou deviatkou je bývalý hráč Liverpoolu Darwin Núñez, ktorý však nemá za sebou ideálnu sezónu v saudskoarabskom klube Al-Hilal.
Najvýznamnejší hráči:
- Federico Valverde: S cenovkou 120 miliónov je štvrtým najhodnejším hráčom Realu Madrid. V Lige majstrov dal tri góly Manchestru City či na národnej úrovni skóroval vo Wembley proti Anglicku.
- Ronald Araújo: Obranca FC Barcelona si silný v osobných súbojoch, no nechýba mu ani rýchlosť. Je oporou klubu i reprezentácie, čo bude chcieť potvrdiť na MS.
- Darwin Núñez: V arabskom svete sa nechytil a hovorí sa o jeho prestupe do Juventusu. Napriek nie oslnivej forme je nástupcom Luisa Suáreza, Diega Forlána či Edinsona Cavaniho.
Súperi na MS 2026: Španielsko, Kapverdy, Saudská Arábia (skupina H)
Uruguaj
FIFA Ranking
17. miesto
Tréner
Marcelo Bielsa
Tri hviezdy
Federico Valverde, Ronald Araújo, Darwin Núñez
Najväčšie úspechy
Majster sveta z rokov 1930 a 1950, 15x víťaz Copa América, víťaz OH 1924 a 1928