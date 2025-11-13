Nepokoje pred zápasom Slovenska? Ultras plánujú masové demonštrácie, polícia je v strehu

LIPSKO. V Lipsku sa chcú zhromaždiť viaceré ultras skupiny z celého Nemecka – aby vyšli do ulíc a protestovali proti sprísneným bezpečnostným opatreniam, ktoré prijali ministri vnútra jednotlivých spolkových krajín, uvádza nemecký denník BILD.
Demonštrácia sa má uskutočniť pred zápasom nemeckej reprezentácie so Slovenskom v rámci kvalifikačného zápasu o postup na MS 2026.
V bezpečnostných kruhoch panuje poplach, keďže do Lipska majú pricestovať aj znepriatelené fanúšikovské skupiny a nikto nevie, či počas veľkej demonštrácie ultras nedôjde k násilnostiam.
Fanúšikovia sa mobilizujú proti úvahám konferencie ministrov vnútra, ktoré zahŕňajú zavedenie personalizovaných vstupeniek, využívanie rozpoznávania tváre a vytvorenie celoštátnej komisie pre zákazy vstupu na štadióny.
Ultras vo svojom spoločnom vyhlásení fanúšikovských scén z celého Nemecka píšu:
„Politika nulovej tolerancie a stotožňovanie pyrotechniky s násilím a hrozbou jasne ukazujú, že protistrane úplne chýba pochopenie pre fanúšikovskú kultúru.“
„Najväčším nebezpečenstvom na nemeckých štadiónoch naďalej zostávajú nepredvídateľné jednotky pohotovostnej polície. Namiesto toho, aby sa ministerstvá vnútra zaoberali prenášaním nákladov na kluby, by mali skôr obmedziť úplne neprimerané časy nasadenia svojich príslušníkov," vysvetľujú.
Na fanúšikovský pochod mobilizujú okrem iných aj ultras zo skupín Commando Cannstatt 1997 (Stuttgart), K-Block (Dynamo Drážďany) a Südkurve München (FC Bayern).
Iné ultras skupiny (napr. Nordkurve Nürnberg) svojich priaznivcov na demonštráciu len upozorňujú, no aktívne ich k účasti nevyzývajú.
Bezpečnostné zložky sa obávajú, že by sa v Lipsku mohlo objaviť viac než 10 000 ultras. Stále viac skupín sa totiž mobilizuje – k účasti vyzýva aj severná tribúna HSV či južná tribúna 1. FC Köln, a pridať sa chcú aj ultras z 1. FC Union Berlin a Herthy BSC.
Demonštrácia by mala prebiehať od 11:30 do 15:00. Všetci ultras by mali prísť v klubových farbách.
Hovorca polície v Lipsku Moritz Peters (39) pre BILD uviedol: „Plánujeme policajné nasadenie a zabezpečíme uplatnenie práva na zhromažďovanie.“