Kleinov úspech v UFC. Novinári mu pochválili aj angličtinu (Týždeň V klietke)

Prípadná prehra by ho zrejme stála miesto v UFC. Bál sa porážky? „Absolútne som si to nepripúšťal," ozrejmil pre Sportnet.

To sa mu podarilo. Klein zachytil úvod zápasu a súpera viackrát dostal do problémov.

„Pripravoval som sa tvrdo, aj keď to bolo na poslednú chvíľu, trénoval som každý jeden deň. Takže keď mi moji manažéri zavolali, či sa v marci môžem predstaviť v UFC, moja odpoveď bola jasná,“ povedal v pozápasovom rozhovore.

Klein nakoniec zvíťazil na body v pomere 2:1 (29-28, 30-27, 28-29). Svoju bilanciu v UFC upravil na dve výhry a dve prehry.

Pre Sportnet vysvetlil, že na predošlé neúspechy pred zápasom nemyslel. „Absolútne som si to nepripúšťal. Išiel som si to do zápasu hlavne užiť a už konečne po tých dvoch zápasoch, ktoré mi nevyšli, ukázať, že na to mám,“ ozrejmil Klein.