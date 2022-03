Makhachev mal odmietnuť stret s bývalým šampiónom. Dana White určil jeho súpera

Zápas by bol o to zaujímavejší, že sa už obaja zápasníci v minulosti mali stretnúť. Netrvalo však dlho a situácia sa otočila iným smerom. Cez víkend na podujatí UFC 272 Fizieva nahradí Brazílčan Renato Moicano.

Hoci by sa Makhachev rád videl najbližšie v titulovom zápase, Dana White hovorí o inej možnosti.

Tou je stret s Beneilom Dariushom, teda súboj, ktorý sa mal uskutočniť minulý víkend.

Z dôvodu zranenia Dariusha sa ale Makhachevovi postavil práve Bobby Green.

„(Makhachev) je skvelý, rád by som videl jeho zápas s Dariushom. Určite sa do toho pustíme, uvidíme to. Vážne je to niečo, čo chceme. Ak prejde cez Dariusha, bude to riadne zaujímavé,“ zakončil White.