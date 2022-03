Ľudovít Klein: Chcel som ukázať, že na to mám

„Absolútne som si to nepripúšťal. Išiel som si to do zápasu hlavne užiť a už konečne po tých dvoch zápasoch, ktoré mi nevyšli, ukázať, že na to mám,“ ozrejmil Klein.

Taktika pred súbojom bola jasne nastavená, keď mal zástupca SFG za úlohu ísť tvrdo do súpera, vyvíjať tlak a snažiť sa ho zakaždým prebiť, či už to bolo úderom alebo kopom.