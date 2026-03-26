ONLINE: Turecko - Rumunsko dnes, baráž o MS vo futbale 2026 LIVE (vetva C)

Futbalisti Turecka a Rumunska dnes hrajú zápas semifinále baráže o MS vo futbale 2026 vo vetve C.
Víťaz stretnutia nastúpi vo finále baráže proti víťazovi duelu Slovensko - Kosovo.
ONLINE PRENOS: Turecko - Rumunsko dnes LIVE (baráž o MS vo futbale 2026, semifinále, štvrtok, výsledok, NAŽIVO)
Kvalifikácia MS (Európa) Baráž 2025/2026
26.03.2026 o 18:00
Turecko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Rumunsko
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní barážového zápasu o postup na Majstrovstvá sveta medzi Tureckom a Rumunskom.
Turecko
Turecko prichádza do zápasu vo veľmi dobrej forme. V posledných dueloch dokázalo zdolať Bulharsko 2:0, Gruzínsko 4:1 aj vysoko 6:1 na pôde Bulharska. Cenná je aj remíza 2:2 so silným Španielskom, aj keď negatívom zostáva vysoká prehra 0:6 práve proti tomuto súperovi.
Rumunsko
Rumunsko má taktiež solídnu formu. V poslednom zápase si poradilo so San Marínom vysoko 7:1, predtým zdolalo Rakúsko 1:0 aj Moldavsko 2:1. Na druhej strane prehralo s Bosnou a Hercegovinou 1:3 a remizovalo s Cyprom 2:2.
Víťaz tohto duelu sa stretne s víťazom zápasu medzi Slovenskom a Kosovom, takže ide o mimoriadne dôležitý krok smerom k svetovému šampionátu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.