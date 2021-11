Štartu z pláže a plávania sa obávala. Vráblová nakoniec dosiahla historický úspech

"Nemala som veľké očakávania, chcela som skončiť do 15. miesta. Toto je pre mňa niečo úžasné. Som veľmi spokojná," uviedla Magdaléna Vráblová na webe STÚ.

Vráblová sa obávala úvodu pretekov, lebo na plaveckú časť sa štartovalo priamo z pláže.

"Štart z pláže mi veľmi nejde, bolo to dosť náročné. Vyplávala som približne dvanásta a snažila sa rýchlo absolvovať aj depo. Bicykel bol celkom technický, ale boli tam aj kopčeky, čo mi vyhovuje. Dotiahla som sa z druhej skupiny na prvú a v záverečnom behu mi to išlo veľmi dobre, takže som naozaj veľmi spokojná. Každé dievča, ktoré som predbehla, mi dodalo ďalšie sily. Z deviateho miesta som to vytiahla až na piate," zhodnotila Vráblová.



Rodáčka z Ilavy sa na záver poďakovala za skvelé podmienky počas prípravy.

"Vďaka Slovenskej triatlonovej únii som mala výborné podmienky. Tri týždne som sa pripravovala priamo v Portugalsku v Quarteire, týždeň dozadu sme si ešte odskočili na majstrovstvá sveta v akvatlone v Španielsku," dodala Slovenka, ktorá ešte ďalšie tri roky môže súťažiť v juniorskej kategórii.