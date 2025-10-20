To už je čo za derby, keď je Vlado Weiss najpokojnejší na ihrisku (tréneroviny)

BRATISLAVA. Repre pauza bola pestrá. Zistili sme napríklad to, aký grafikon platí na linke Lyon - VIedeň a že bez Stana Lobotku je to tak trochu iný futbal.
Bavili sme sa aj v Košiciach. Už roky si robíme srandu z toho, kedy sa do ľubovoľného klubu vráti Ivan Galád alebo Franz Straka.
A Marek Sapara s kolegami dotiahli tento fór do dokonalosti tým, že najnemeckejšieho Čecha priniesli do klubu už začiatkom októbra.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Po domácej otočke s Michalovcami ale určite dali na stôl tú 52-ku, z ktorej Franza takmer prekotilo práve na Zemplíne.
11. kolo bolo venované derby. A to dopadlo tak, ako to v tom domácom ligovom pre Trnavu býva zvykom. Slovan v čase, keď to najviac potrebuje, vytiahne svoje skúsenosti. Tentokrát k nim pridal až zenový pokoj.
FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 0:2
17 011 divákov
Po Separovi a MDŽ Smeru sa vypredal aj veľký ligový štadión na futbal. Teda vypredal tak po slovensky, keďže my síce postavíme 19-tisícový štadión, ale pri sektore fanúšikov hostí vždy vznikne také menšie pásmo Gazy.
A tak sme sa potešili aspoň zo 17-tisíc fanúšikov, čomu pomohli aj dve tisícky hostí. Nemusíme si klamať, stále to je jediný zápas v roku, ktorý má pre fanúšikov zmysel.
Pred zápasom delili obidve mužstvá len 2 body, Spartak ale v treťom domácom zápase po sebe prehral a 5 bodový vankúšik sa bude ťažko dobiehať.
Slovan je tak stále neporazený a v Trnave mu stačilo jedno. Nenechať sa naladiť na emočnú vlnu, k čomu prispel aj kapitán Vlado Weiss. Relaxačný pobyt s Filipom Šebom zabral, pomohla aj špeciálna príprava jeho otca. Nikdy by som nečakal, že sa raz dočkám derby, v ktorom bude Vlado Weiss patriť medzi najpokojnejších hráčov na ihrisku.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Trnava - Slovan
Že si v sobotu aj postranní zaslúžia príplatok za rizikovú prácu, ukázal už v prvej minúte pri čiare Holík. Český bek dal Weissovi básnickú otázku, či ozaj nechce skončiť kariéru.
Spartak išiel do každého súboja tak, že sa Gemzickému ježili chlpy na lýtkach a pomaly dostával nutkanie, že je to on, kto sa chce dostať do zostavy kola. Nie, Spartak neprehral kvôli nemu, ale atmosfére na tribúnach jeho zaujímavý štýl vnímania nedovolených zákrokov tiež nepomohol.
Trnava sa snažila Slovan poraziť pressingom a aktivitou. Na tú však doplatil Mikovič. Blackmana síce len pohladil po tvári, ale pravidlá sú pravidlá a za to je červená karta. Hovoriť by o tom vedel Ignatenko. Ako to Blackman dohral, je už na ňom a verme všetci, že sa z toho dostane.
V druhom polčase stačila Slovanu jedna silnejšia päťminútovka, keď Trnavu až veľmi zavrel a na Tigranov pas si nečakane nabehol Cruz. Trnava mala v celom zápase asi len 2 strely na bránku a keď už to v obrane otvorila, udrel Marcelli. Do zostavy a ani do tréningového procesu sa nedostal Metsoko, Mišo Ščasný sa bál, že chalan by stále nevedel, na ktorú lavičku si má pred zápasom sadnúť.
FK DAC Dunajská Streda - MŠK Žilina 1:2
4 768 divákov
Zapáľte aromatizované toaleťáky v závode Tento, máme priebežného lídra tabuľky. Šošoni navyše počas repre pauzy oznámili návrat Michala Škvarku, ktorý by sa mal na jeseň rozohrať v Béčku a od jari zvýšiť vekový priemer mužstva. Ak náhodou Karol v zime niekoho predá. Ale to by asi musel Donald Trump zaviesť clá na šošonov, aby si niečo nenašlo svojho kupca.
VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Žilina
Obidva tímy pred zápasom vedeli, že ten, kto vyhrá, ide na čelo ligy. A vyhral šťastnejší, respektíve efektívnejší. Aj Braňo Fodrek sa po zápase sťažoval na to, že futbal sa hrá na góly a nie len na brvná, pekné strely a šance. Tých mal DAC aj na 3 úspešné predkolá Európskej ligy, ale nebolo mu to nič platné v 34. minúte.
Ďatko poslal pas na Roginiča, ten mu nechtiac sklepol Kačaraba a bolo 0:1. Marko sa ani neradoval, toľko -ičov hralo proti nemu, že mal pocit, že hrá proti svojim. Gól na 0:2 ide za Ramadanom, keď v strede ihriska poslal špek Tubolymu, loptu vypichol Roginič a keď ustál zákrok zozadu na červenú kartu, bolo 0:2.
Od 50. minúty už to domáci zatláčali ako čalamádu, ujala sa Syllova dorážka na zadnej a v tej chvíli by nikto neveril tomu, že to Žilina udrží. Ale keď už to nedokázal do strely sa hádžuci obranca, pomáhali Belkovi všetky žrde. A ligová tabuľka sa nepýta na to, koľko šťastia ste mali.
FC Košice - MFK Zemplín Michalovce 3:2
5 076 divákov
Efekt Franza Straku zabral ako tri flectory rapid a Košice sú síce stále posledné, ale už len 2 body strácajú na Prešov. Navyše sa im v priamom súboji o kráľa východu podarila domáca otočka s Michalovcami. Otočky mali Košice výborné od začiatku sezóny, ale vždy ich začínali tak, že v zápase viedli. A to je potom iná otočka, to sú také free spiny.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Michalovce
Keď bolo v 53. minúte 0:2 vďaka Dzotsenidzeho hlavičke a Cottrelovmu gólu po Bednárovom pase cez celé ihrisko, nechcel by som sedieť v domácej VIP-ke. Lenže Košice zapli, aby svojho nového kouča podržali a nehrozil im tretí Čech behom jedného roka.
Zabral najmä Zyan Jones, ktorý na pravom krídle vyzeral ako miestny Lamine Yamal. Najprv sa preštrikoval dovnútra a Patrikovi Lukáčovi skoro odtrhol aj brvno. Toto vlialo domácim nádej.
Akciu na 2:2 rozbehol tiež Jones, keď vonkajšom prehodil jedného obrancu hostí a lopta sa dostala ku Gallovičovi. No a pri treťom góle sa najprv Miljanič zastreľoval z uhla, aby sa potom ocitol sám pred Lukáčom. Aká Sagrada Familia, taká remontada.
FC Tatran Prešov - FK Železiarne Podbrezová 2:2
6098 divákov
Prešov si konečne začal brať príklad z ostatných ligových mužstiev a prvýkrát nevypredal štadión. Aj keď len o pár voľných miest a remízový kráľ nakoniec svoj obľúbený bod zachraňoval z penalty v nadstavenom čase. V rovnakej situácií bol Regáli už aj v zápase v Košiciach, teraz to však vyriešil úplne opačne.
Ak by som trénoval štandardky v Spartaku, premietal by som chalanom rohy, ktoré kope napríklad Michal Sipľak. Lopta neletí tak dlho ako priemerný let Viedeň - Londýn, ale rýchlo a prudko do miest, kde to smrdí gólom. Teda nie na prvého brániaceho hráča. Jeden takýto roh sa dostavil v 27. minúte a tešil sa Olejník. Menej sa už tešil brankár Podbrezovej Jurička.
Ten si pre zaplnené tribúny už o 10 minút pripravil podbrezovské Tajomstvo šéfkuchára. Niečo ako Hudashow, len menej zapredané. Regáli jeho rozohrávku zachytil, ale pred gólom zachraňoval hostí Štefánik.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Prešov - Podbrezová
V druhom polčase už to stredoslováci zrýchlili a domáci futbalisti si museli myslieť, že kolotočiari stihli za polčas na ihirsku rozložiť stroje na jarmok. Vyrovnanie prišlo po ruke Regáliho a penalte Šilera, Bajzovi zvonilo neskôr brvno a obrat bol dokonaný, keď Galčík zasekol Sipľaka a poslal to Bajzovi k bližšej.
Bod pre Prešov vykopal v 97. minúte z penalty Regáli. Za rovnakú ruku, za akú pykal v prvom polčase aj on. Ako povedal ak Vlado Cifranič, Regáli má gule, že si loptu po Košiciach zobral.
AS Trenčín - MFK Skalica 1:1
1 015 divákov
Tak už aj Trenčania vedia, ako chutí ligová remíza a bod ich ho trochu zastabilizoval v pomyselnej hornej šestke. Ono po 4 prehrách v rade je bod niečo, za čo by ste dali obličku. Trenčanom sa už z MS do 20 rokov vrátil Suleiman a finančné oddelenie sa už určite teší, ako ho naozaj strelia do Tottenhamu, ktorý avizuje záujem o jeho služby.
Bod hosťom v 98. minúte pri penalte Khana vychytal Martin Junas. Ten pokračuje v Hollého pamätníku a namiesto postranného rozhodcu sa po zlikvidovanej penalte rozbehol po domácom fotografovi. Ten vyzeral prekvapený ako Dominik Takáč, keď mu na dovolenku zavolali zo SFZ, aby sa hlásil na zraze.
VIDEO: Zostrih zápasu Trenčín - Skalica
K zápasu asi toľko, že Trenčín bol aktívnejší a mal viac striel, Skalica, ktorá by sedenie na svojej lavičke náhradníkov mohla prenajímať ako Milan Dubec kancelárske priestory, keďže jej tam znovu sedeli iba piati hráči, to hrala na výsledok.
A keď po osi Bariš - Daniel - Morong hostia otvorili skóre, vyzeralo to na piatu prehru Trenčína. Lenže Skovajsa sa tak dobre schoval obrane hostí, že svojim nekompromisným nábehom prekvapil všetkých na ihrisku. A keď bol v 93. minúte faulovaný Križan, delili Trenčín od troch bodov len sekundy. Proti bol Junas. A potom ten fotograf.
MFK Ružomberok - KFC Komárno 0:1
737 divákov
Človeka až chytí depresia, keď si po všetkých vyššie spomenutých zápasoch pozrie druhý diel filmu Ja legenda z poloprázdneho štadióna v Ružomberku.
Čierneho Petra pískať tento šláger si vytiahol Peter Ziemba a on sám sa musel tešiť na to, ako v 90. minúte zafúka do píšťalky a pôjde zajesť žiaľ haluškami. Lepší žlčníkový záchvat, ako nadstavovať 7 minút.
Ondřej Smetana nebol po zápase spokojný s tým, ako jeho mužstvo riešilo situácie v posledných 30 metroch ihriska. Aby aj nie, keď proti nemu súper naordinoval jeho vlastnú medicínku. Komárno prišlo spraviť všetko pre to, aby svojho oranžového súpera v tabuľke predbehlo a stačil mu jeden brejk.
Brejk taký, že Kostl mal trikrát loptu na kopačke, ale vždy sa nejak potkol sám o seba a nechal Nándora Tamasa vbehnúť až do šestnástky. Bola to jediná strela hostí na bránku, takto vyzerá futbalová konsolidácia v praxi.