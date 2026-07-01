    09.07.2026 12:25
    6. etapa
    Pau > Gavernie-Gedre
    186,2 km
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    hornatý

    6. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Tour de France 2026 - 6. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 6. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: letour.fr)
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    Pozrite si podrobný profil 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    štvrtok, 9. júl 2026

    Štart:

    Pau o 12:25 h

    Cieľ:

    Gavarnie-Gèdre cca o 17:45 h

    Dĺžka:

    186,2 km

    Profil:

    horský

    Prémie:

    50,9 km: horská prémia 4. kategórie

    59,1 km: šprintérska prémia


    77,3 km: horská prémia 3. kategórie


    118,1 km: horská prémia 1. kategórie

    147,8 km: horská prémia HC kategórie


    186,2 km: horská prémia 2. kategórie

    Po šprintérskej etape si vo štvrtok 9. júla zmerajú sily vrchári. Už v prvom súťažnom bloku diváci uvidia stúpanie Hors kategórie a zrejme aj očakávaný súboj medzi Tadejom Pogačarom a Jonasom Vingegaardom.

    Riaditeľ pretekov Christian Prudhomme hovorí o najťažšej pyrenejskej etape, ktorá spája klasiku s novinkou. Všetko podstatné sa odohrá v posledných 80 km.

    Cyklistov postupne preveria Col d'Aspin (12 km, priemerný sklon 6,5 %), Col du Tourmalet (17,1 km, 7,3 %) a napokon premiérový dojazd v horskom stredisku Gavarnie-Gèdre (18,7 km, 3,7 %). 

    Na legendárnom Tourmalete sa bude udeľovať aj cena Jacquesa Goddeta - športového novinára a dlhoročného riaditeľa Tour de France (1936 - 1986).

    Záverečné stúpania možno nie je až také prudké, no po predošlých kopcoch bude aj tento skoro 20-kilometrový výstup poriadne bolieť. Ide o prvú ostrú previerku medzi kandidátmi na celkové poradie. 

    Mapa 6. etapy na Tour de France 2026

    Mapa: 6. etapa na Tour de France 2026.
    Mapa: 6. etapa na Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 9. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 9. etapa: profil, trasa, mapa.
    9. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    teraz
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 9. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 9. etapa: profil, trasa, mapa.
    9. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    teraz
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