6. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
štvrtok, 9. júl 2026
Štart:
Pau o 12:25 h
Cieľ:
Gavarnie-Gèdre cca o 17:45 h
Dĺžka:
186,2 km
Profil:
horský
Prémie:
50,9 km: horská prémia 4. kategórie
59,1 km: šprintérska prémia
77,3 km: horská prémia 3. kategórie
118,1 km: horská prémia 1. kategórie
147,8 km: horská prémia HC kategórie
186,2 km: horská prémia 2. kategórie
Po šprintérskej etape si vo štvrtok 9. júla zmerajú sily vrchári. Už v prvom súťažnom bloku diváci uvidia stúpanie Hors kategórie a zrejme aj očakávaný súboj medzi Tadejom Pogačarom a Jonasom Vingegaardom.
Riaditeľ pretekov Christian Prudhomme hovorí o najťažšej pyrenejskej etape, ktorá spája klasiku s novinkou. Všetko podstatné sa odohrá v posledných 80 km.
Cyklistov postupne preveria Col d'Aspin (12 km, priemerný sklon 6,5 %), Col du Tourmalet (17,1 km, 7,3 %) a napokon premiérový dojazd v horskom stredisku Gavarnie-Gèdre (18,7 km, 3,7 %).
Na legendárnom Tourmalete sa bude udeľovať aj cena Jacquesa Goddeta - športového novinára a dlhoročného riaditeľa Tour de France (1936 - 1986).
Záverečné stúpania možno nie je až také prudké, no po predošlých kopcoch bude aj tento skoro 20-kilometrový výstup poriadne bolieť. Ide o prvú ostrú previerku medzi kandidátmi na celkové poradie.