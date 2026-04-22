ONLINE: Nórsko - Fínsko dnes, skupina A na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

Hokejisti Nórska a Fínska dnes hrajú svoj prvý zápas v skupine A na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Pavla Demitru v Trenčíne.
ONLINE PRENOS: Nórsko - Fínsko dnes LIVE (MS v hokeji do 18 rokov 2026, skupina A, Trenčín, výsledok, streda, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta U18 Skupina A 2025/2026
22.04.2026 o 14:00
Nórsko
0:0
(0:0, 0:0)
Fínsko
Rozhodca: Crman (SVK), Pilný (CZE) – Hnát (CZE), Rigoni (ITA).
Úvodní sestavy:
Norsko: Timraz-Westin (Vant Aas) – Berg, Dimitriev-Jensen, Juntti, Tollefsen, Wikdahl Lysholm, Martinsen, Backlund – Aaram-Olsen, Ask Haglund, Caspersen-Snilsberg – Kjølmoen, Jones-Nilsson, Sivertsen-Andersen – Frostestad Gulbrandsen, Johansen, Bjorland – Normann Kalinka, Kvernstad, Nergard – Stensland.
Trenér: Kim Veisten
Finsko: Ahmajärvi (Lammi) – Piiparinen, Laatikainen, Saarimäki, Alalauri, Suominen, Kuukasjärvi, Uronen – Juntunen, Uronen, Mäkinen – Vanhatalo, Suvanto, Wahlroos – Santala, Laitinen, Fugleberg – Pakarinen, Vuori, Miilunpohja.
Trenér: Tuomo Ropo
Finsko loni na U18 šampionátu skončilo celkově šesté a do letošního turnaje jde s cílem posunout se dál než do čtvrtfinále, v němž před rokem padlo se Švédskem 2:7. Norsko oproti tomu obsadilo deváté místo a mezi elitou se udrželo až díky výhře 5:4 po nájezdech nad Švýcarskem v zápase o záchranu. Navíc i loňský vzájemný duel těchto soupeřů vyzněl jasně pro Finy, kteří zvítězili 7:1.
Finsko přiváží do Trenčína mužstvo, které má vysokou individuální kvalitu. IIHF v oficiálním preview vypichuje především centra Olivera Suvanta. Ten zažil nováčkovskou sezonu v Liize za Tapparu, zahrál si i na juniorském mistrovství světa a podle IIHF může být hráčem, který bude finskou hru táhnout dopředu i dozadu. Není to jen produktivní útočník, ale typ středního útočníka, přes něhož se dá organizovat hra v obou směrech.
Vedle Suvanta stojí velká část finské síly na obráncích a na lídrech kabiny. Kapitánem týmu je Juho Piiparinen, asistenty Samu Alalauri a útočník Anttoni Uronen. Piiparinen i Alalauri už mají zkušenost z loňského U18 šampionátu.
U Norska je hlavní tvář Niklas Aaram-Olsen. IIHF ho před startem turnaje označuje za hráče, který může rozhodovat o tom, jestli se Norové konečně odrazí od bojů o přežití směrem ke čtvrtfinále. Loni na MS do 18 let zaznamenal pět bodů a v klíčovém zápase se Švýcarskem měl podíl na všech čtyřech norských gólech v základní hrací době. Od té doby navíc pomohl norské dvacítce k postupu z divize IA a debutoval v SHL za Örebro. Na norské poměry jde o mimořádně zajímavé jméno a právě přes něj by měla vést většina ofenzivních akcí.
Druhou norskou oporou musí být brankář Felix Timraz-Westin. Už loni ukázal, že bez jeho výkonů by Norsko mělo s udržením obrovský problém. Proti Lotyšsku chytil 40 z 41 střel, v zápase se Švýcarskem pak zapsal 34 zákroků a zvládl i rozhodující moment v nájezdech.
Norsko a Finsko otevřou své účinkování na mistrovství světa do 18 let ve středu 22. dubna v Trenčíně. Hraje se ve skupině A, kde jsou ještě Kanada, Slovensko a Lotyšsko. Z pětičlenné skupiny postupují čtyři týmy do čtvrtfinále a poslední mužstvo jde do zápasu o záchranu.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 14:00.