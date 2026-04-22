Kúdelka: Obrovský tlak je realita, ale chlapci sú naň zvyknutí. Očakávam šialenú atmosféru

Domáci svetový šampionát hokejistov do 18 rokov je pre slovenský hokej veľkou udalosťou. Po deviatich rokoch sa turnaj vracia na Slovensko a očakávania sú vysoké.
Mládežnícka reprezentácia bude hrať pred vlastnými fanúšikmi, čo môže byť výhoda, ale aj zdroj veľkého tlaku.
O aktuálnej generácii hráčov, atmosfére okolo turnaja, ale aj širších témach slovenského hokeja hovoril v relácii Hokejový boss tréner reprezentácie do 17 rokov a zároveň výkonný riaditeľ Slovana Bratislava PETER KÚDELKA.
Spomínaš si na šampionát do 18 rokov z roku 2017 v Poprade a na Spiši?
Samozrejme, pamätám si to veľmi živo. Bol som vtedy na každom jednom zápase našich chalanov. Zimné štadióny boli doslova do prasknutia plné a atmosféra bola fantastická.
Pre súčasný slovenský hokej je to obrovská výzva a zodpovednosť, ale zároveň skvelá príležitosť ukázať silu našej mládeže. Verím, že táto generácia pocíti podobný ošiaľ, aký zažili vtedy hráči ako Fehérváry, Ružička či Roman.
Dnes je však iná doba – sociálne siete, obrovský tlak okolo tímu už pred prvým zápasom. Ako vnímaš tlak na 17 a 18-ročných chlapcov?
Je to realita, ktorej musia čeliť. Ten tlak tam je, chlapci si uvedomujú zodpovednosť, ale na druhej strane sú na to už zvyknutí.
Táto partia už prešla náročnými skúškami. V šestnástke boli na zimnej olympiáde mládeže v Kórei, kde hrali pred veľkými kulisami proti USA či Česku, a minulý rok zažili EYOF. Prostredie šampionátovej arény a prítomnosť médií ich teda neprekvapia.
Sú to hráči, ktorí pôsobia od našej extraligy až po kanadské juniorky, kde sa s tlakom stretávajú denne.
Turnaj hostia Trenčín a Ružinov. Pomohol šampionát štadiónu v Ružinove?
Určite áno. Myslím si, že sme si urobili sami sebe dobre, pretože vďaka šampionátu sa v Ružinove skultúrnilo zázemie, šatne a chodby. To bude slúžiť budúcim generáciám miestnych hokejistov.
Čo sa týka Trenčína, ten je po rekonštrukcii fantastickým miestom a očakávam tam priam šialenú atmosféru.
Máme za sebou úspešné roky v mládeži pod Tiborom Tartalom a Martinom Dendisom. Dendis o tíme hovorí ako o jednej rodine. Je to tak?
Maťo Dendis je výborný odborník a motivátor, ktorý má so svojím tímom jasnú víziu. Tým, že už zažil takmer medailové úspechy s ročníkmi, od ktorých sa to možno až tak nečakalo, je v práci s týmito chlapcami veľmi sebavedomý.
Práve tímovosť a rodinná atmosféra sú piliere, na ktorých chce stavať. Podľa jeho slov je radosť s touto partiou pracovať.
Hneď v úvode nás čaká Kanada. Je lepšie začať proti favoritovi?
Podľa mňa je to super. Nemôže byť väčšia motivácia ako začať doma proti favoritovi na zlato.
Táto partia už dokázala napríklad na Hlinka Gretzky Cupe proti USA, že ak sú disciplinovaní a ťahajú za jeden povraz, nemusia sa nikoho báť. Verím, že si latku postavia vysoko hneď v prvom zápase.
Keď sa pozrieme na káder, kto môže byť X-faktor?
Máme fantastický tím na každej pozícii. Brankárska dvojica Hrenák a Čelko je taká vyrovnaná, že by som dnes nevedel určiť jednotku.
V obrane máme skúsených hráčov ako Kovalčík z Kanady, Golier, Floriš či Bodka z Nitry. V útoku sa môžeme spoliehať na strelecký inštinkt Ozogányho, ktorý dal v USA hetrik, či Karšaja, ktorého tréner Dendis volá objavom sezóny.
Sú to chlapci s obrovským charakterom.
Prečo sa kapitán tvojej sedemnástky Matej Stankoven nedostal do finálnej nominácie?
Matej má spojené dva ročníky a ako maturant si chcel čo najskôr ukončiť školské povinnosti. Komunikoval, že potrebuje čas na konzultácie a skúšky.
Nastal tam nešťastný komunikačný šum a podľa mňa sa celá situácia dala vyriešiť komfortne a bez zbytočného verejného konfliktu. Je mi to ľúto, pretože vzdelanie by malo byť jednou z našich hodnôt.
Urobili sme z neho človeka, ktorý nerešpektuje pravidlá, čo si podľa mňa Matej nezaslúžil.
V tíme je aj 15-ročný Max Melicherík. Vo Fínsku o ňom hovoria ako o „beauty playerovi“.
Je to obrovský talent, jeden z najvýraznejších chlapcov, akých som v sedemnástke mal. Okrem toho, že nádherne korčuľuje, je mimoriadne pokorný a pracovitý.
Objavujú sa prirovnania k Slafkovskému, ale ja by som v jeho vývoji nepredbiehal žiadne štádiá. Najlepšie bude, ak bude postupne rásť v dobrom prostredí.
Je odchod mladých hráčov do zahraničia jediná cesta?
Práve tento ročník je výnimočný tým, že väčšina chlapcov je vychovaná v slovenských podmienkach, na čo by sme mali byť pyšní.
Hráči ako Golier, Bodka či Stančík prešli domácimi súťažami a sú konkurencieschopní. Dôležitá je kvalita súťaží. Pokrok sme urobili napríklad v deviatych triedach, ale stále musíme pracovať na tom, aby slovenská cesta bola pre rodičov a hráčov atraktívna.
Rodičia sú často faktorom predčasného drilu. Čo by si im odporučil?
Vedecké štúdie hovoria jasne – všestrannosť je kľúčová.
Namiesto ďalšieho hokejového kempu v máji je lepšie ísť s rodinou opekať, na turistiku alebo hrať iný šport. Prílišný dril len na ľade zvyšuje riziko zranení, zatiaľ čo multišportový rozvoj a silový tréning sú pre rozvoj zručností efektívnejšie.
Ako vnímaš projekt reprezentácie do 18 rokov v seniorskej SHL, kde má tím bilanciu 0 výhier a 24 prehier?
Povedal som to už viackrát, nie som fanúšikom projektu. Hoci realizačný tím robí maximum, nemyslím si, že seniorský hokej v prvej lige je pre 18-ročných chlapcov, ktorí ešte neprešli ani našou juniorskou extraligou, vhodným prostredím na rozvoj.
Pre brankárov alebo defenzívnych hráčov to môže byť prínosné, ale pre ofenzívne talenty je to príliš náročné prostredie. Cestu vidím skôr v skvalitnení klubových juniorských súťaží.
Tvoj tip na umiestnenie Slovenska?
Budeme majstri sveta. Treba byť objektívne sebavedomý, tí chalani na to majú kvalitu a s domácou podporou to dokážu.
Na záver ešte Slovan. Ste vo finále proti Nitre. Ako hodnotíš sezónu?
Sezóna bola náročná, prešli sme si obdobím hejtu kvôli logu či novým hráčom. Príchod Brada Tappera však do organizácie priniesol niečo fantastické.
Hráči naňho skvele reagujú a náš hokej ľudí bavil. Čo sa týka finále, Nitra bola v prvom zápase lepšia, ale v sérii je to len jeden bod.
Verím, že náš tím pod vedením Brada zareaguje a ukáže v ďalších zápasoch svoju silu. A k tomu logu – náš nový fanshop má skvelé čísla a ja osobne som si naň už zvykol tak, že by som nemenil.