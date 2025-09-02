Rigo má za sebou hektické dni, za prestup je vďačný. Na Nemcov sa teším, vraví

SENEC. Hektické obdobie hneď v úvode novej sezóny má za sebou slovenský futbalový reprezentant Tomáš Rigo.
Ešte minulý štvrtok odohral celý duel za Baník Ostrava v play off Konferenčnej ligy proti NK Celje a počas víkendu riešil svoju budúcnosť.
Postúpiť do hlavnej fázy európskej pohárovej súťaže sa mu s Baníkom nepodarilo, dočkal sa však vytúženého prestupu.
Riga čaká výzva v anglickom druholigovom Stoke City, ešte predtým však upriamuje pozornosť na reprezentáciu, ktorú čaká vstup do kvalifikácie MS 2026.
Je rád za prestup
Rigo odštartoval tretiu sezónu v drese Baníka Ostrava. Svojimi výkonmi zaujal európske kluby a interes vzrástol po júnových domácich majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov. Postupne sa vyprofiloval ako najintenzívnejší záujem zo strany Stoke City.
V klube sa stretne Rigo so slovenským reprezentačným útočníkom Róbertom Boženíkom, ktorý zamieril na Britské ostrovy v druhej polovici júla.
„Som veľmi rád, že sa ten prestup zrealizoval. Stalo sa to až ku koncu prestupového obdobia, takže sa to natiahlo trochu viac, ako som si myslel. Rozumel som však obom stranám, Baník ma potreboval v európskych predkolách a z tejto cesty neuhli.
Teší ma, že to Stoke City akceptovalo a počkali na mňa až do tejto soboty. Vážim si to a pevne verím, že prestup tam bude pre mňa dobrá destinácia a posunie ma do budúcna k ešte lepšiemu prestupu alebo k postupu so Stoke do Premier League,“ reagoval 23-ročný stredopoliar na mediálnom termíne reprezentácie v Senci.
Náročné dni
Náročné dni pre Riga vyvrcholili v Ostrave neúspešným dvojzápasom proti Celje. Mužstvo bývalého trénera slovenskej reprezentácie Pavla Hapala nestačilo na slovinského zástupcu v oboch dueloch (vonku 0:1, doma 0:2). Nasledovalo skompletizovanie prestupu do Stoke City.
„Posledné tri-štyri dni boli veľmi náročné z pohľadu cestovania a povinností, ktoré som musel absolvovať. Hneď po zápase som zobral auto, išiel som do Prahy a prišiel som tam asi o štvrtej ráno.
O siedmej sme išli na letisko, takže príliš veľa spánku nebolo. Leteli sme do Londýna, odtiaľ autom do Stoke.
Bolo to náročné, no muselo sa to všetko zvládnuť, keďže sa blížil koniec prestupov. Všetko dobre dopadlo a teraz sa môžem plne koncentrovať na reprezentáciu a potom na novú životnú výzvu,“ uviedol Rigo.
Jeho meno sa spájalo s viacerými adresami, okrem iného sa spomínalo aj Turecko. Napokon padlo rozhodnutie prijať ponuku tradičného anglického klubu.
„Veľmi sa mi páčila cesta, ktorou chcú ísť a ktorú mi prezentovali vo videohovoroch. Chcú hrať pekný kombinačný futbal. Dúfam, že nebudeme veľa nakopávať, pretože to mi príliš nevyhovuje.
Druhá anglická liga môže byť tá správna cesta, aj keď vieme, že to je veľmi náročná súťaž a hrá sa tam veľa zápasov. Verím však, že som na to pripravený,“ skonštatoval Rigo, ktorý si už v novom pôsobisku užil aj stretnutie s fanúšikmi.
Priaznivci klubu z centrálnej časti Anglicka ho privítali počas ligového stretnutia proti West Bromwich Albion.
„Bolo to úžasné, celý štadión mi tlieskal. Cítil som sa ako mediálna hviezda. Bolo to veľmi príjemné a som rád za to. Dúfam, že už v ďalšom zápase im pomôžem na ihrisku.“
Nemci majú kvalitu
„The Potters“ patria medzi najstaršie kluby. Anglickú elitu však opustil po sezóne 2017/18 a v nižšej Championship sa odvtedy pohybuje iba v druhej polovici tabuľky. Stoke má vyššie ambície, do nového ročníka vstúpil tromi víťazstvami v štyroch dueloch a v súčasnosti mu patrí 3. miesto.
To však v súťaži, v ktorej figuruje až 24 tímov a hrá sa na 46 kôl, ešte nič neznamená. Uvedomuje si to aj nová akvizícia Stoke City:
„Bavil som sa s chalanmi v tíme, ktorí hovorili, že ´chlieb´ sa v tejto lige láme v decembri či v januári. Vtedy je tam najviac zápasov a v tomto období uvidíme, akým smerom sa budeme posúvať. Verím, že po mojom príchode to zostane v rovnakých šľapajach a budeme hrať o top priečky.“
V reprezentácii menili pôsobiská viacerí hráči, do rovnakej súťaže ako Rigo s Boženíkom si to namieril zo Slovana Bratislava útočník David Strelec, ktorý posilnil súčasného lídra druhej anglickej ligy FC Middlesbrough.
Všetci sa však už koncentrujú na štart kvalifikácie, ktorý bude mimoriadne ostrý. „Sme tu jeden kolektív a všetci máme jeden cieľ - postup na majstrovstvá sveta.
Musíme si navzájom pomáhať a kto bude hrať, to je na trénerovi, ja o tom nerozhodujem. Budem pripravený a verím, že dokážem aj v národnom tíme pomôcť mužstvu, nejakým spôsobom sa adaptovať a dostávať viac minút.
Už sem nechodím ako nováčik, som rád, že za ten rok som bol na každom zraze. Verím, že teraz už sa môžeme nejakým spôsobom baviť o tom, že by som mohol dostať viac minút. Budem na to pripravený a keď dostanem šancu, posnažím sa ju využiť,“ povedal Rigo.
„Sokolov“ na úvod kvalifikačného cyklu čaká súboj s topfavoritom A-skupiny z Nemecka (4. septembra, 20.45 h na Tehelnom poli v Bratislave).
„Veľmi silný súper, to všetci vieme. Majú neskutočnú kvalitu, no ja verím, že sa na to výborne pripravíme. Sme dobre nastavení a verím v čo najlepší výsledok pre Slovensko," praje si Rigo, ktorý sa teší na konfrontáciu so svetovou extratriedou:
„Čo sa týka mojej pozície, tak najviac pozerám na stredopoliarov. Kimmich či Wirtz sú svetoví hráči a ja som iba rád, že sa môžeme s nimi porovnávať a ukáže nám to nejaký odraz toho, ako na tom sme.“