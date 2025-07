Narodeninový darček pre Slovenku. Na ME vybojovala prvú medailu

BRATISLAVA. Slovenská atlétka Tereza Čorejová získala na ME do 23 rokov v nórskom Bergene bronz v behu na 100 cez prekážky.

Pre slovenskú atletiku to bola celkovo 9. medaila v histórii ME do 23 rokov, tretia bronzová (4 – 2 – 3).

Čorejová si pripravila darček k 20. narodeninám, ktoré oslávi v sobotu 19. júla.