Skvelý návrat po dlhej pauze. Bartyová ovládla turnaj v Adelaide

Líderka svetového rebríčka WTA sa tak úspešne vrátila do singlového kolotoča po štvormesačnej prestávke.

"Bol to pre mňa brilantný týždeň. Chvíľu mi trvalo, kým som sa dostala do správneho rytmu, no od zápasu k zápasu som sa zlepšovala. Moja veľká zbraň bola podanie, čo sa potvrdilo aj vo finálovom dueli. V dôležitých momentoch som bola mentálne silná," uviedla Bartyová pre akreditované médiá.