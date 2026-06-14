Veľký úspech pred Wimbledonom. Mihalíková s Britkou ovládli prestížny turnaj

WTA Londýn 2026
štvorhra - finále:
Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová (SR/V.Brit.) - Leylah Fernandezová, Laura Siegemundová (Kan./Nem.) 6:3, 6:7 (4), 10:5
Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou získali titul vo štvorhre na trávnatom turnaji WTA v londýnskom Queen´s Clube.
V nedeľnom finále zdolali kanadsko-nemeckú dvojicu Leylah Fernandezová, Laura Siegemundová 6:3, 6:7 (4) a 10:5.
Slovenská deblová špecialistka vybojovala svoj tretí titul na okruhu WTA. V roku 2021 triumfovala po boku Rusky Anny Kalinskej v slovinskom Portoroži, vlani spolu s Nichollsovou zvíťazili na tráve v Berlíne.
VIDEO: Zostrih finále ženskej štvorhry WTA Londýn 2026
Mihalíková s Nichollsovou začali finále sľubne. Za stavu 2:1 vo štvrtom geme zlomili podanie súperiek, následne brejk potvrdili a vedenie si už v prvom sete nenechali vziať.
V tom druhom si obe dvojice držali servis až do deviatej hry, v ktorej Mihalíková s Nichollsovou brejkli svoje protivníčky. Tie však nezložili zbrane, odpovedali rovnakou mincou a napínavý set napokon uchmatli pre seba v tajbrejku.
Duel tak musel rozhodnúť zápasový tajbrejk. V ňom Miháliková s Nichollsovou za stavu 3:3 sériou troch získaných loptičiek odskočili na 6:3 a súboj už doviedli do víťazného konca, keď premenili svoj druhý mečbal.
Slovensko-britská dvojica predtým v 1. kole zdolala chorvátsko-poľský pár Darija Juraková Scheiberová, Alicja Rosolská 5:7, 6:0, 10:7.
Vo štvrťfinále vyradila najvyššie nasadený kazašsko-srbský tandem Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová 6:4, 6:4 a v semifinále aj štvrtý nasadený čínsko-francúzsky pár Chan-jü kuo, Kristina Mladenovičová 4:6, 7:5, 12:10, keď celkovo odvrátila tri mečbaly.
Podujatie v Londýne bolo pre Mihalíkovú súčasťou prípravy na grandslamový Wimbledon, ktorý odštartuje koncom júna.