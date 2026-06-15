    Molčan je len jednu pozíciu od elitnej stovky. Djokovič sa prepadáva

    Alex Molčan.
    Alex Molčan. (Autor: Instagram/czechopen)
    TASR|15. jún 2026 o 10:49
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    Rebríčku ATP kraľuje aj naďalej Jannik Sinner.

    Taliansky tenista Jannik Sinner neohrozene kraľuje rebríčku ATP. Na čele má náskok 3540 bodov pred druhým Carlosom Alcarazom zo Španielska, tretí je Nemec Alexander Zverev.

    V najlepšej desiatke došlo k jednej zmene, Rus Daniil Medvedev poskočil na 7. miesto pred Srba Novaka Djokoviča.

    Spomedzi Slovákov je na tom najlepšie Alex Molčan, ktorému patrí 101. pozícia. Lukáš Klein sa nachádza na 190. priečke a Norbert Gomboš klesol na 373. miesto.

    Rebríček ATP

    /k 15. júnu/:

    1.

    (1.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    13 500 b

    2.

    (2.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    9960 b

    3.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    7190 b

    4.

    (4.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    4390 b

    5.

    (5.)

    Ben Shelton

    USA

    4070 b

    6.

    (6.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    4060 b

    7.

    (8.)

    Daniil Medvedev

    Rusko

    3810 b

    8.

    (7.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    3760 b

    9.

    (9.)

    Taylor Fritz

    USA

    3635 b

    10.

    (10.)

    Flavio Cobolli

    Taliansko

    3540 b

    101. 

    (102.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    626 b

    180.

    (179.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    335 b

    373.

    (365.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    131 b

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    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková.
    Pohánková je slovenskou skokankou týždňa. V TOP 10 nastala jediná zmena
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