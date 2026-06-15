Molčan je len jednu pozíciu od elitnej stovky. Djokovič sa prepadáva

Taliansky tenista Jannik Sinner neohrozene kraľuje rebríčku ATP. Na čele má náskok 3540 bodov pred druhým Carlosom Alcarazom zo Španielska, tretí je Nemec Alexander Zverev.
V najlepšej desiatke došlo k jednej zmene, Rus Daniil Medvedev poskočil na 7. miesto pred Srba Novaka Djokoviča.
Spomedzi Slovákov je na tom najlepšie Alex Molčan, ktorému patrí 101. pozícia. Lukáš Klein sa nachádza na 190. priečke a Norbert Gomboš klesol na 373. miesto.
Rebríček ATP
/k 15. júnu/:
1.
(1.)
Jannik Sinner
Taliansko
13 500 b
2.
(2.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
9960 b
3.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
7190 b
4.
(4.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
4390 b
5.
(5.)
Ben Shelton
USA
4070 b
6.
(6.)
Alex de Minaur
Austrália
4060 b
7.
(8.)
Daniil Medvedev
Rusko
3810 b
8.
(7.)
Novak Djokovič
Srbsko
3760 b
9.
(9.)
Taylor Fritz
USA
3635 b
10.
(10.)
Flavio Cobolli
Taliansko
3540 b
101.
(102.)
Alex Molčan
Slovensko
626 b
180.
(179.)
Lukáš Klein
Slovensko
335 b
373.
(365.)
Norbert Gombos
Slovensko
131 b