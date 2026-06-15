Pohánková je slovenskou skokankou týždňa. V TOP 10 nastala jediná zmena

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková je naďalej na čele rebríčka WTA. Za 28-ročnou svetovou jednotkou nasleduje Kazaška Jelena Rybakinová a Poľka Iga Swiateková.
V najlepšej desiatke došlo k jedinej zmene, keď sa Ruska Mirra Andrejevová dostala pred Amandu Anisimovú z USA.
Najlepšou Slovenkou zostáva Rebecca Šramková na 122. mieste, Viktórii Hrunčákovej patrí 227. pozícia.
Najväčší skok však spravila Mia Pohánková, ktorá sa po postupe do 2. kola na turnaji v Hertogenboschi a vyradení nasadenej dvojky Clary Tausonovej posunula o 27 miest vyššie na 253. priečku.
Rebríček WTA
/k 15. júnu/:
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
9090 b
2.
(2.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
8143 b
3.
(3.)
Iga Swiateková
Poľsko
6733 b
4.
(4.)
Jessica Pegulová
USA
6056 b
5.
(6.)
Mirra Andrejevová
Rusko
5751 b
6.
(5.)
Amanda Anisimovová
USA
5631 b
7.
(7.)
Coco Gauffová
USA
4879 b
8.
(8.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
4315 b
9.
(9.)
Victoria Mboková
Kanada
3670 b
10.
(10.)
Karolína Muchová
Česko
3388 b
122.
(120.)
Rebecca Šramková
Slovensko
637 b
227.
(223.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
325 b
253.
(280.)
Mia Pohánková
Slovensko
283 b