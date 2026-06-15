    Pohánková je slovenskou skokankou týždňa. V TOP 10 nastala jediná zmena

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková. (Autor: Facebook/STZ)
    TASR|15. jún 2026 o 11:02
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    Najlepšou Slovenkou zostáva Rebecca Šramková.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková je naďalej na čele rebríčka WTA. Za 28-ročnou svetovou jednotkou nasleduje Kazaška Jelena Rybakinová a Poľka Iga Swiateková.

    V najlepšej desiatke došlo k jedinej zmene, keď sa Ruska Mirra Andrejevová dostala pred Amandu Anisimovú z USA.

    Najlepšou Slovenkou zostáva Rebecca Šramková na 122. mieste, Viktórii Hrunčákovej patrí 227. pozícia.

    Najväčší skok však spravila Mia Pohánková, ktorá sa po postupe do 2. kola na turnaji v Hertogenboschi a vyradení nasadenej dvojky Clary Tausonovej posunula o 27 miest vyššie na 253. priečku.

    Rebríček WTA

    /k 15. júnu/:

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    9090 b

    2.

    (2.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    8143 b

    3.

    (3.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    6733 b

    4.

    (4.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6056 b

    5.

    (6.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    5751 b

    6.

    (5.)

    Amanda Anisimovová

    USA

    5631 b

    7.

    (7.)

    Coco Gauffová

    USA

    4879 b

    8.

    (8.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    4315 b

    9.

    (9.)

    Victoria Mboková

    Kanada

    3670 b

    10.

    (10.)

    Karolína Muchová

    Česko

    3388 b

    122.

    (120.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    637 b

    227.

    (223.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    325 b

    253.

    (280.)

    Mia Pohánková

    Slovensko

    283 b

    Tenis

    Tenis

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková.
    Pohánková je slovenskou skokankou týždňa. V TOP 10 nastala jediná zmena
    dnes 11:02
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    Domov»Tenis»Pohánková je slovenskou skokankou týždňa. V TOP 10 nastala jediná zmena