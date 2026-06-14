    Neznámy Poliak dosiahol životný úspech. V 30 rokoch oslavuje premiérový titul

    Kamil Majchrzak
    Kamil Majchrzak (Autor: SITA/AP)
    TASR|14. jún 2026 o 18:39
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    Na turnaji v Holandsku vyradil troch hráčov z elitnej svetovej desiatky.

    ATP Hertogenbosch 2026

    dvojhra - finále:

    Kamil Majchrzak (Poľ.) - Alex de Minaur (Austr.-2) 6:3, 2:6, 7:6 (5)

    Poľský tenista Kamil Majchrzak získal vo veku 30 rokov svoj prvý titul na okruhu ATP.

    Vo finále trávnatého turnaja v Hertogenboschi zdolal nasadenú jednotku a svetovú šestku Alexa De Minaura z Austrálie 6:3, 2:6, 7:6 (5).

    Pre 76. hráča svetového rebríčka ide o životný úspech. Majchrzak počas turnaja vyradil až troch hráčov z najlepšej svetovej desiatky, keď pred finále zdolal aj Felixa Augera-Aliassimea a Daniila Medvedeva.

    „Na tento moment som čakal celú kariéru. Zdolať počas jedného turnaja troch hráčov z Top 10 je pre mňa niečo neuveriteľné,“ uviedol po triumfe poľský tenista.

    Tenis

    Tenis

    Kamil Majchrzak
    Kamil Majchrzak
    Neznámy Poliak dosiahol životný úspech. V 30 rokoch oslavuje premiérový titul
    dnes 18:39
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